Malatya'da 'bulgur" telaşı - Son Dakika
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Malatya'da 'bulgur" telaşı

01.09.2022 09:59
Malatya'da 'bulgur" telaşı

Malatya'da 'bulgur" telaşı Malatya'da Ağustos ayı ortalarında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar devam eden kışlık bulgur kaynatma sezonun start alması ile ailelerde tatlı bir telaşta başladı.

Malatya'da 'bulgur" telaşı

MALATYA - Malatya'da Ağustos ayı ortalarında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar devam eden kışlık bulgur kaynatma sezonun start alması ile ailelerde tatlı bir telaşta başladı.

Asırlık bir gelenek olarak sürdürülen bulgur kaynatma sezonunun başladığı Malatya'da yöresel adıyla 'hedik' olarak bilinen bulgur için kollar sıvandı. Kentte her yıl buğday hasadının tamamlanmasının ardından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar devam eden sezonda kazanlarda kaynatılan bulgurluk buğday önce kurutuluyor, daha sonra ise değirmende öğütülerek bulgur haline getiriliyor.

Yeni sezon kışlık bulgurlar için kazanların kurulduğu Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde de çalışmalara başlanırken, asırlık bir geleneği sürdürmenin heyecanı yaşanıyor.

"Kışlık yiyeceklerin tamamını kendimiz üretiyoruz"

Kışlık bulgur sezonun başladığını kaydeden mahalle sakinlerinden Cevriye Ulutaş, " Tarladan kaldırdığımız buğdaylardan hedik elde etmek için çalışmalara başladık. Şuanda bulgurlarımızı kaynatıyoruz. Kaynama işlemlerinin ardında serim işlemlerini yapacağız daha sonra kuruyan ürünleri değirmenlere götürerek üç çeşit bulgur elde ederek kışın tüketeceğiz. Sezonuna göre her türlü yiyeceklerimizi kendimiz üretiyoruz. "dedi

"Komşularımıza da ikramda bulunuyoruz"

Bulgurun hediğe dönüştürülme sürecinde mısır ve nohutta pişerek komşulara ikramlarda bulunduklarını ifade eden Hasan Ulutaş ise " Bulgur sezonunun başlamasıyla birlikte köyümüze gelerek annemize yardım ediyoruz. Bugün 160 kilogram kışlık buğdayı hediğe dönüştürmek için kaynatma işlemini gerçekleştireceğiz. Kaynama işlemlerinin ardından üç gün sürecek kuruma işlemlerinin ardında değirmen süreci başlayacak. Bu süreçte de mısır ve nohutta pişirerek hedikle birlikte komşularımıza ikramlarda da buluyoruz" diye konuştu

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Kaynak: İHA

Malatya, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da 'bulgur' telaşı - Son Dakika

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