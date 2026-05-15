Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı kapılarını açtı

15.05.2026 15:54  Güncelleme: 16:05
Malatya'da 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı. Fuarda 150'den fazla firma gençlere kariyer fırsatları sunuyor.

Malatya'da 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda gençler, firmalarla birebir görüşerek kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen fuarın açılış programına kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını belirterek, öğrencilerin iş dünyasıyla daha fazla buluşturulması gerektiğini söyledi. Akpolat, "Üniversiteler, öğrencilerini hayatın ve iş dünyasının gerçekleriyle buluşturmak zorundadır. İpekyolu Kariyer Fuarı bu anlayışın en somut örneklerinden biridir" dedi.

Fuarın gençler açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Akpolat, "Burada gençlerimiz sadece iş aramıyor; aynı zamanda kendilerini tanıyor, yeteneklerini keşfediyor ve kariyer hedeflerini belirliyor. Her bir görüşme, onların geleceğine yön verecek önemli bir deneyimdir" ifadelerine yer verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ise bölgesel kariyer fuarlarının istihdam politikaları açısından önemli bir köprü görevi gördüğünü belirtti. Eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Alpkan, "Gençleri iş dünyasıyla buluşturan bu organizasyonlar, eğitim ile istihdam arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. İŞKUR aracılığıyla milyonlarca vatandaşımızı iş hayatına kazandırdık. Staj ve işbaşı eğitim programlarımızla gençlerin tecrübe eksikliğini gidermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuarda 150'den fazla firmanın yer aldığı, kamu kurumları, teknokentler ve özel sektör temsilcilerinin gençlerle bir araya geldiği belirtilirken programda son konuşmayı yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz da kariyer fuarlarının gençlerin geleceğini şekillendirmede önemli rol üstlendiğini söyledi. Gençlerin yalnızca akademik başarıyla değil, uygulama ve saha deneyimiyle de kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Yavuz, bu tür organizasyonların bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra fuar alanını gezen protokol üyeleri, stantlarda firma temsilcileri ve öğrencilerle sohbet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

