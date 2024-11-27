Malatya\'da Kar ve Güneşin Buluşması

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Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşli hava, güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Kentte iki gün etkili olan yoğun kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı, kar ve güneşle birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

Bir süre önce sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılayan tabiat parkındaki manzara, dron ile görüntülendi.