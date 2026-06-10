Malatya'da Takı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Malatya'da Takı Sergisi Açıldı

Malatya\'da Takı Sergisi Açıldı
10.06.2026 11:08
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Malatya'daki Arslantepe Karşılama Merkezi'nde 'Melid'in Süsleri' takı sergisi 15 Haziran'a kadar açık.

Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü önündeki Arslantepe Karşılama Merkezi'nde, 18 Mayıs'ta açılan "Melid'in Süsleri" takı sergisi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Malatya Müze Müdürlüğünce Müzeler Haftası kapsamında açılan sergide, bölgede yapılan kazılarda bulunan, satın alma yoluyla müzeye kazandırılan ve güvenlik birimlerince teslim edilen eserler yer alıyor.

Sergide, Tunç Çağı'ndan Roma Dönemi'ne kadar farklı dönemlere ait yüzük, bileklik, tarak ve ayna gibi takılar ile süs eşyaları sergileniyor.

Malatya Müze Müdürü Murat Ata, AA muhabirine, sergide özellikle Darende'deki Maşattepe Tümülüsü'nde bulunan ve Roma Dönemi'ne tarihlenen eserlerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Ata, kadın ve erkek yüzükleri, taraklar ve aynaların dönemin estetik anlayışını yansıttığını belirterek, Urartu Dönemi'ne ait aslan ve ejderha başlı bilekliklerin de sergide yer aldığını ifade etti.

Sergi 15 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da Takı Sergisi Açıldı - Son Dakika

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