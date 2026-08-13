Malatya Kültür Yolu Festivali Zanaat ve Sanatı Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
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Malatya Kültür Yolu Festivali Zanaat ve Sanatı Bir Araya Getiriyor

Malatya Kültür Yolu Festivali Zanaat ve Sanatı Bir Araya Getiriyor
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Festival, tespih yapımı ve ipli kukla geleneği ile zanaatların ve sahne sanatlarının inceliklerini tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Malatya Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde köklü zanaatların inceliklerini ve geleneksel sahne sanatlarının renkli dünyasını ziyaretçilerine aktardı. Tespih yapımının üretim süreci atölye çalışmalarıyla ele alınırken, kuşaktan kuşağa aktarılan ipli kukla geleneği, yetişkinlere ve çocuklara yönelik etkinliklerle festival kapsamında yaşatıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tespih Atölyesi'nde, köklü bir zanaat olan tespih yapımının incelikleri ele alındı. Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerden kemik, boynuz, inci ve sedef gibi doğal malzemelere uzanan geniş malzeme çeşitliliği tanıtılırken, abanoz, gül ve şimşir gibi farklı ağaçların tespih yapımındaki kullanımına da değinildi. Tanelerin ölçü ve malzeme bakımından uyumlu biçimde hazırlanmasından imame, nişane ve püskül gibi bölümlerin oluşturulmasına kadar uzanan üretim süreci aktarılırken, oyma ve kakma süslemelerin tespihlere kazandırdığı estetik değer de ele alındı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yetişkinlere ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen İpli Kukla Atölyesi'nde, kökeni antik döneme ve halk kültürüne uzanan ipli kukla geleneği farklı kuşaklara tanıtıldı. Eklem yerlerinden bağlanan iplerin yukarıdan kontrol edilmesiyle hareket ettirilen kuklaların Anadolu'da "korçak" ve "kudurcuk" gibi isimlerle anıldığı, Osmanlı döneminde ise "çadır hayal" ve "hayma-i şebbazi" adlarıyla şenliklerde ve halk eğlencelerinde yer aldığı aktarıldı.

Çocuklara yönelik bölümde ise ipli kukla geleneği hayal gücü ve keşif ekseninde ele alındı. Çocuklar, iplerle hareket ettirilen kuklaların temel özelliklerini tanırken kukla sanatının geçmişten günümüze uzanan serüvenini keşfetti. Böylece aynı atölye çatısı altında farklı yaş grupları, köklü bir sahne geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Malatya Kültür Yolu Festivali, zanaattan sahne sanatlarına, atölyelerden çocuk programlarına uzanan etkinlikleriyle 16 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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