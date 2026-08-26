Malazgirt Zaferi 955. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi 955. Yılı Kutlandı

Malazgirt Zaferi 955. Yılı Kutlandı
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Burak Tunçkol, Malazgirt Zaferi'ni otağında kutlayarak Türk tarihine vurgu yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, evinin bahçesinde kendi emeğiyle kurduğu otağda, Türk kağanı kostümü giyerek ve Fetih Sancağı açarak Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutladı.

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan komutasındaki Türk ordusunun Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunu mağlup etmesiyle sonuçlanarak, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan tarihi dönüm noktalarından birisidir. Evrensekiz Beldesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, Malazgirt Zaferi'ni unutmayarak kendi yaptığı otağında Türk kağanı kostümü giyerek ve Fetih Sancağı açarak Türklerin Anadolu'ya girişinin 955. yıl dönümünü kutladı. Malazgirt Zaferi'nin savaş taktiklerini anlatan Tunçkol, " Bugün 26 Ağustos, budan 955 yıl önce 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alpaslan, 200 bin kişilik haçlı ordusunu Muş'un Malazgirt ilçesinde çok güzel bir savaş taktiği ile yendi. Haçlı ordusunun başında Romen Diyojen vardı ve 200 bin kişilik ordusuna güveniyordu fakat Sultan Alpaslan 30 bin kişilik ordusuyla, taktikleriyle yendi. Savaş başladıktan sonra Türk askerlini geri çekti, bu duruma kanan haçlı ordusu ise Türk askerlinin üstüne koşmaya başladı. Türk askerleri sağdan ve soldan iki kanat olarak hilal taktiği uygulayarak haçlı ordusunu dağıttı ve Sultan Alpaslan'ın 30 bin kişilik inançlı ordusu Romen Diyojen'in komuta ettiği 200 bin kişilik haçlı ordusunu yendi ve o gün Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı açılmış oldu" şeklinde konuştu.

"Türkiye bir savaşa girerse siyaset unutulur ve 86 milyon tek yürek olur"

Türkiye'de savaş hali olması durumunda tüm milletin tek yürek olacağını söyleyen Tunçkol, "Bu kostümü giyerek tabi ki Sultan Alpaslan olunmuyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 bir yanı ateş çemberi ve bizim korkumuz yok. Türk düşmanları Sultan Alpaslan'ın, Süleyman Şah'ın, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet'in ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu taşıdığını asla unutmasın. Türkiye bir savaşa girerse siyaset unutulur ve 86 milyon tek yürek olur. Bizde her Türk asker doğar. Türk düşmanları bunu asla unutmasın. Biz bu topraklara 26 Ağustos 1071'de geldik. Kıyamet gününe kadar da burada var olacağız. Cenab-ı Allah Türkiye Cumhuriyeti'ni, askerimizi, polisimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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