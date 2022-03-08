Malkara'da polis ve jandarma kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika
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Malkara'da polis ve jandarma kadınlara karanfil armağan etti

08.03.2022 13:59
Malkara'da polis ve jandarma kadınlara karanfil armağan etti

Malkara ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kadınlara karanfil hediye etti.

Malkara ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kadınlara karanfil hediye etti.

Etkinliğe, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara Emniyet Müdürü İsa Karasu, Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük ve protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikte kadın sürücülere ve kadın yolculara karanfil hediye edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hisarcık, Malkara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Malkara'da polis ve jandarma kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika


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