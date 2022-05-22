Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
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Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor

22.05.2022 11:12
Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor

Troya kazıları ve Anadolu arkeolojisinin önemli isimlerinden Maltalı arkeolog Frank Calvert'in tarihi eserlerden oluşan koleksiyonu, Troya Müzesi'nde hazırlanan özel alanda sergilenmeye başlandı.

Troya kazıları ve Anadolu arkeolojisinin önemli isimlerinden Maltalı arkeolog Frank Calvert'in tarihi eserlerden oluşan koleksiyonu, Troya Müzesi'nde hazırlanan özel alanda sergilenmeye başlandı.

Ülkesinden 1845 yılında Çanakkale'ye gelen Calvert, yıllar sonra ailesini getirdiği kentte İngiliz Mezarlığı olarak bilinen bölgeden Kordon Boyu'na uzanan geniş arazideki evlerinde yaşadı.

Başta Troya olmak üzere, Anadolu'da ve çeşitli yerlerde yaptığı kazılarla tanınan Calvert, 1908'de 80 yaşında hayatını kaybetti. Calvert'in naaşı, Çanakkale'de evinin bulunduğu araziye defnedildi.

Arkeolog Calvert'in, kazılarda bulduğu çoğu seramik yüzlerce eserden oluşan koleksiyonu, ölümünden sonra ailesi tarafından müzeye bağışlandı.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da dünyaya gelen Frank Calvert'in, Çanakkale ve Troya kazıları için önemli bir isim olduğunu söyledi.

Calvert ve ailesinin uzun yıllar Çanakkale'de yaşadığını belirten Gölcük, "1874'ten itibaren Amerikan Konsolosluğu yapıyor. 30'a yakın kazı yapıyor. Topladığı koleksiyonu ailesi ölümünün ardından 1930'larda Çanakkale Müzesi'ne bağışlıyor." dedi.

"Troya'da kazı yapan ilk arkeolog Calvert"

Gölcük, Troya Antik Kenti'ndeki kazıları 1863-1865'te Calvert'in başlattığını dile getirdi.

Troya kazı alanın bir bölümünün Calvert ailesinin mülkü olduğunu ifade eden Gölcük, daha sonra ailesinin burayı devlete bağışladığını bildirdi.

Bağış karşılığında devlet tarafından aileye nişan ve madalya verildiğini kaydeden Gölcük, şöyle konuştu:

"Bu değerli koleksiyon 1930'lardan itibaren Çanakkale Müzesi'nde, çok az sayıda eseri sergide ancak büyükçe bir kısmı da bizim depolarımızda yer alıyor. Mayıs ayından itibaren bir projeye başladık. Frank Calvert'in hiç sergilenmemiş olan koleksiyonunu buradaki özel alanda sergiliyoruz. İlk sergide, Frank Calvert'in Tavolia Antik Kenti'nden, Kumkale ile Erenköy arasında çıkan eserler bulunuyor. Frank Calvert, Tavolia Antik Kenti kazısını yapıyor. Nekropolde ortaya çıkardığı pelikeleri (amforaya benzeyen tek parça seramik kap) ilk sergide paylaşıyoruz. Eserleri 2 ayda bir değiştirerek 1 yıl boyunca ziyaretçilerimizle paylaşacağız."

Rıdvan Gölcük, yaşamı boyunca önemli ve geniş bir koleksiyona sahip olan arkeolog Calvert ile ailesinin bu sergi sayesinde yeniden anılacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Seramik, Gölcük, Malta, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika


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