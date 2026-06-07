Alaşehir’de kiraz yeme yarışması: 2 gram farkla şampiyon - Son Dakika
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Alaşehir’de kiraz yeme yarışması: 2 gram farkla şampiyon

Alaşehir’de kiraz yeme yarışması: 2 gram farkla şampiyon
07.06.2026 09:45  Güncelleme: 10:07
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Geleneksel Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen, "En Çok Kiraz Yeme Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Geleneksel Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen, "En Çok Kiraz Yeme Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. 21 yarışmacının katıldığı yarışmada, Ömer Evren 5 dakikada 1 kilo 486 gram kiraz yiyerek birinci olurken, rakibini sadece 2 gram farkla geride bıraktı.

Alaşehir'e bağlı kırsal Uluderbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, yarışma öncesi kirazlar yıkanarak birer kilogramlık tabaklarda hazırlandı. Yarışmacılar, kendilerine verilen sürede en fazla kirazı yemek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı izleyen vatandaşlar ise tezahüratlarla yarışmacılara destek verdi.

4'ü kadın toplam 21 kişinin katıldığı yarışmada Ömer Evren 1 kilo 486 gram kiraz yiyerek birinci olurken, Dursun Gökçen 1 kilo 484 gramla ikinci, İsa Karaaslan ise 1 kilo 442 gramla üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödül olarak birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verildi.

Kadın yarışmacılara da teşvik amacıyla çeşitli ödüller takdim edildi.

Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar yaptığı açıklamada, "Uluderbent Mahallemiz kirazıyla meşhur. Her yıl bu festivalle kirazımızı tanıtıyoruz. Derbent'imizin kirazı rengiyle ve tadıyla benzersizdir. Havası sert, insanı mert bu bölgemizin çalışkan insanlarıyla bir arada olmaktan mutluyuz" dedi.

Yarışmaya katılan Emine Yatağan ise, "Amacım birinci olmak değil, kadınların da bu işi yapabildiğini göstermek" ifadelerini kullandı.

Yarışmayı kazanan ve yarım altını kazanan Ömer Evren, "Bergama'dan akraba ziyaretine geldik. Yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda da yarışmada dereceler elde eden ve bu seneki yarışmayı 2 gram farkla ikinci tamamlayan Dursun Gökçen ise, "Seneye birinci olsam da olmasam da şehitlerimiz için lokma döktüreceğim. Bu yıl ikinci oldum. Süre 10 dakika olsaydı birinci olurdum ama kazanan arkadaşı tebrik ediyorum" dedi.

Öte yandan, geçmiş yıllarda yarışmacıların 10 dakikalık sürede zorlandığı için bu yıl yarışmanın 5 dakika olarak düzenlendiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alaşehir’de kiraz yeme yarışması: 2 gram farkla şampiyon - Son Dakika

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