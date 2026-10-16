Manisa'da uluslararası din ve hayat sempozyumu MCBÜ İlahiyat'ta başladı - Son Dakika
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Manisa'da uluslararası din ve hayat sempozyumu MCBÜ İlahiyat'ta başladı

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Manisa\'da uluslararası din ve hayat sempozyumu MCBÜ İlahiyat\'ta başladı
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği Uluslararası Manisa'da Din ve Hayat Sempozyumu başladı. Sempozyumda Manisa'nın dini ve kültürel mirası ele alınırken, 17 Ekim'de çevrim içi oturumlar da yapılacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası sempozyumda, kentin tarihi süreçte dini, sosyal ve kültürel hayatına yön veren kişi, kurum ve gelenekler akademik çerçevede değerlendiriliyor. Sempozyumda yüz yüze oturumların ardından 17 Ekim'de çevrim içi oturumlar da gerçekleştirilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa'da Din ve Hayat Sempozyumu" başladı. Sempozyumda Manisa'nın dini ve kültürel mirası, şehir kültürü ve toplumsal hayatla ilişkisi farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımıyla ele alınıyor.

Sempozyumun açılış paneli, MCBÜ Spor Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, MCBÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Ev, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Birimi Müdürü Seyhan Terzi ile Manisa İlahiyat Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Ahmet Erdinçli katıldı.

Sempozyumun ilk oturumu, Prof. Dr. Abdülgaffar Aslan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seyfullah Kara ile Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Koşum konuşmacı olarak yer aldı. Yüz yüze oturumlar İlahiyat Fakültesi'nde devam ederken, 17 Ekim'de çevrim içi oturumlar düzenlenecek.

Sempozyumun onursal başkanlığını MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, başkanlığını ise İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Ev yürütüyor.

Manisa'nın şehir hafızasına katkı sunulacak

Manisa'nın tarihi süreç içerisinde dini, sosyal ve kültürel hayatına yön veren kişi, kurum ve düşünce geleneklerini disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemeyi amaçlayan sempozyumda; kentin ilmi ve dini birikimi, şehir kültürü, tasavvuf geleneği, eğitim kurumları, cami ve vakıf medeniyeti, halk dindarlığı ve günümüz toplumsal yapısındaki dini hayat gibi konular ele alınıyor.

Alanında uzman araştırmacıların katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyumun, Manisa'nın dini ve kültürel mirasının daha kapsamlı biçimde ortaya konulmasına, yeni akademik çalışmaların teşvik edilmesine ve şehir hafızasının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatManisaKültürEğitimSon Dakika

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