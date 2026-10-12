Manisa Gördes\'te Yakaköy\'ün geleneksel hayrı dualarla yapıldı

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrı, çevre mahallelerin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Akhisar, İzmir ve Manisa'da yaşayan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Duaların edildiği, Kur'an-ı Kerim ve mevlitlerin okunduğu hayırda, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Gördes'in Yakaköy Mahallesi'nde geleneksel köy hayrı yoğun katılımla yapıldı. Birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren etkinlikte, farklı şehirlerde yaşayan Yakaköylüler ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar bir araya geldi.

Program kapsamında ilk olarak eski Yakaköy'de bulunan Emir Dede Hazretleri'nin türbesi ziyaret edildi. Türbe ziyaretinde Yasin-i Şerif ve Fatiha sureleri okunarak dualar edildi.

Program, Yakaköy'de devam etti. Bölgenin hafız ve mevlithanları Yusuf Kaya, İsmail Hakkı Arı, Yahya Karaca ve Mustafa Kamacı tarafından Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu. Programın ardından katılımcılara yöresel çorba, tas kebabı, keşkek, bulgur pilavı, yoğurtlu makarna, turşu ve kadayıf tatlısı ikram edildi.

Muhtar Kaya'dan katılımcılara teşekkür

Yakaköy Mahallesi Muhtarı Metin Kaya, köy hayrının farklı şehirlerde yaşayan hemşehrileri bir araya getirdiğini belirterek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaya, "Hayır yemeğimize katılım gösteren Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gördes Merkez Jandarma Karakol Komutanı Murat Mutlu, belediye başkan yardımcıları Aykut Bilgen ve Türker Kesici, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi ve çok değerli mahalle muhtarı arkadaşlarımıza, çevre köylerden gelen vatandaşlarımıza, büyük özveri ile çalışan köylülerimize çok teşekkür ederim" dedi.