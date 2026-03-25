Mardin'de Negatif Oyma ile Tespih Sanatı - Son Dakika
Mardin'de Negatif Oyma ile Tespih Sanatı

25.03.2026 12:10
Seyfettin Çelik, tespih tanelerine camileri işliyor. Eserleri büyük ilgi görüyor.

MARDİN'de 'Sofi Usta' olarak tanınan minyatür sanatçısı Seyfettin Çelik (37), negatif oyma yöntemiyle tespih tanelerinin içine Ayasofya, Selimiye ve Sultanahmet gibi camileri işliyor. Yapımı haftalar ve aylar süren eserler ilgi görüyor.

Mardin'de yaşayan Seyfettin Çelik, çocukluk yıllarında başladığı tespih yapımını, eğitim hayatıyla birlikte sanata dönüştürdü. Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Çelik, eğitimine İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde devam etti. İstanbul'da bulunduğu dönemde negatif oyma tekniğiyle tanışan Çelik, bu yöntemi kendi imkanlarıyla öğrenerek geliştirdi. Yüzük ve takı taşlarında kullanılan negatif oyma tekniğini tespih tanelerine uyarlayan Çelik, imamesini Mardin Ulu Cami işlemesiyle hazırladığı tespihlerde Ayasofya, Selimiye ve Sultanahmet gibi camileri minyatür olarak tanelerin içine işliyor. Çelik ayrıca Mardin'in tarihi yapılarını da aynı yöntemle tespih taşına nakşediyor. Haftalar ve aylar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler yoğun ilgi görüyor.

'KENDİ KENDİMİN USTASI OLMAK DURUMUNDA KALDIM'

Negatif oyma sanatını kendi çabalarıyla öğrendiğini belirten Çelik, "Ben çok genç yaşımdan beri resim ve heykelle ilgileniyorum, yapıyorum. Üniversite için İstanbul'a gittim, orada bazı Ermeni ustaların bunu yaptığını fark edip, bu sanatla tanıştım. Onların yaptığı bu sanatı öğrenmek istedim ama kimse pek yanaşmadı bunu öğretmeye. Bir usta bulamayınca kendi kendime öğrenmek, kendi kendimin ustası olmak durumunda kaldım. Öğrencilik dönemimde kendi imkanlarımla bir şekilde makine, uç, taş gibi gereçler buldum. Uzun uğraşlar sonucu negatif oyma sanatını bir şekilde keşfettim ve öğrendim. Sonra bunu ilerleyen zaman diliminde tespihe uyarlamak istedim. Geleneksel sanatlara dönüştürmek istedim ve bunu başardım" diye konuştu.

'GELENEKSEL SANATLARIMIZ HALİNE DÖNÜŞEBİLİR'

Yaptığı sanatın özgün olduğunu ifade eden Çelik, "Negatif oyma deniyor buna. Taşın içine negatif bir şekilde heykel yapma sanatına deniyor. Tersen heykel sanatı, tersen minyatür heykel sanatıdır. Takı olarak taşların içine dünyada toplam sadece 3-5 ustanın yapabildiği bir şey. Ancak dünyada sadece ben tespihe uyarladım ve ben bunun sanatını icra edebiliyorum. Yaklaşık 15 yıldır da buna devam ediyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Bizim geleneksel sanatlarımız haline dönüşebilir diye düşünüyorum. Bu da bizim sanatımıza çok büyük bir değer katacaktır. Mardin, takı ve tespihle çok bilinen bir şehirdir. Bunu Mardin'de bunu yapıyor olmamız ve geliştirmemiz çok önemli. Binlerce yıl önce bu kadim topraklarda bu sanat yüzük ve tespihlerin üzerine zaten icra edilmiş. Ama zamanla kaybolmuş, şimdi yeniden buradan doğabilir diye düşünüyorum. Buradan doğarsa da bence büyük ilgi, talep ve beğeni bulacaktır ve geleneksel sanatlarımıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Mardin, Kültür, Sanat

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de Negatif Oyma ile Tespih Sanatı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mardin'de Negatif Oyma ile Tespih Sanatı - Son Dakika
