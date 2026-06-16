Mardin'de Rus Gelin İslam'ı Seçti

Mardin'e gelin olmak için gelen Rusya vatandaşı Valeriia Teplova, İslam'ı seçti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, evlenmek için geldiği Mardin'de Müslüman olmak için İl Müftülüğüne başvuran Teplova için "ihtida töreni" düzenlendi.

İl Müftüsü Enver Türkmen'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Teplova'ya "Emine" ismi verildi.

Daha sonra İl Müftüsü Türkmen tarafından Emine'ye "İhtida Belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.