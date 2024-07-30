Mardin'de serinleten içecek: Reyhan Şerbeti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mardin'de serinleten içecek: Reyhan Şerbeti

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Mardin'in geleneksel içeceği olan reyhan şerbeti, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geldi. Reyhan şerbeti, içerisinde çeşitli baharatlar ve bitkiler bulunan doğal bir içecektir. Hem yerli hem de yabancı turistler tarafından beğenilen şerbet, Mardin'in eski şerbetlerinden biridir. Reyhan şerbeti, tamamen doğal ve katkısızdır. Turistlerin de beğenisini kazanan şerbet, Mardin'in kültürel miraslarından biridir.

30.07.2024 12:51
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Mardin'de sıcak havaların vazgeçilmez içeceği 'reyhan şerbeti'

MARDİN - Geleneksel Mardin mutfağının serinleten içeceği reyhan şerbeti yaz aylarının vazgeçilmezi olarak görülüyor.

Mardin kültüründe geçmişten bugüne nişan şerbeti olarak bilinen reyhan şerbetini 40 senedir yapan Ersan Özer, reyhan şerbetinin hem yerli hem de yabancı turistlerin vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

Şerbetin içinde çeşitli farklı baharatların bulunduğunu belirten Özer, tarçın, safran, karışık baharatlardan hazırladığımız yedi farklı baharat ve rezene bulunur. Tamamen geleneksel bir içeceğimizdir. İçerisinde farklı baharat ve bitkilerin bulunduğu bir şerbettir. Reyhan şerbetinin ana maddesi reyhan bitkisidir" dedi.

Mardin'in eski şerbetlerini hazırladıklarını aktaran Özer, "Geleneksel bir şerbet olduğu gibi nişanlarda da yapılır ve nişanlarımızın bir diğer ismine şerbet deniliyor burada. Şerbet zamanı denildiği zaman akla nişan zamanı geldiğini aktardı. Baharatlarımızın hepsi tamamen doğal ve mideyi rahatlatan baharatlardan oluşan bir şerbet olduğunu" kaydetti.

Farklı lezzetleri denemek isteyen bütün turistlerin reyhan şerbetini çok beğendiğini aktaran Özer, "Hem yurtiçi hem yurt dışından gelen bütün misafirler şerbeti zevkle içiyorlar. Reyhan şerbeti tamamen natürel ve doğal bir şerbettir. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Şerbet bize atalarımızdan miras olarak kaldı. Biz burada bu şerbeti 40 yıldır aynı şekilde yapmaktayız. Herkesi içmesini tavsiye ederiz" dedi.

Kaliforniyalı turist Caıtlyn Prıen, reyhan şerbetinin çok güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de serinleten içecek: Reyhan Şerbeti - Son Dakika

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