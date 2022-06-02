Mardin'de "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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Mardin'de "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

02.06.2022 14:43
Mardin'de "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

Mardin'de "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Mardin'de "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Adana Devlet Tiyatrosu ekibi sahne aldı.

1 saat 15 dakika süren "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı.

Oyunun konusu şöyle:

"Murat, Mehmet ve Şükufe'nin üç çocuğundan ortanca olanıdır. Aile içindeki kavga ve iletişimsizlik, babanın oğluna olan ilgisizliği zaman içinde Murat'ın kırgınlıklarını artırır. Murat'ın yalnızlığı onun hata yapmasına neden olur. 'Yarınlara Geç Kalmadan', bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptıklarını gözler önüne sermektedir."

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Kaynak: AA

Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu - Son Dakika


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