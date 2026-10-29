Marmaris\'te Cumhuriyet Sofrası\'nda vatandaşlar 103. yıl coşkusunu paylaştı

Marmaris'te Cumhuriyet Sofrası'nda vatandaşlar 103. yıl coşkusunu paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Belediyesince Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kordon Caddesi'nde 'Anadolu'nun Bereketi Cumhuriyet Sofrası' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet'in birleştirici değerine vurgu yaptı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında vatandaşlar "Anadolu'nun Bereketi Cumhuriyet Sofrası" etkinliğinde bir araya geldi.
Marmaris Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kordon Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar aynı sofrada buluşarak bayram coşkusunu paylaştı.
Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet'in en büyük ortak değer ve insanları bir arada tutan en güçlü bağ olduğunu belirtti.
Bu anlamlı günde vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Ünlü, "Cumhuriyetimizin değerlerini dayanışma, kardeşlik ve birlik ruhuyla gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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