Marmaris'te sanat ve farkındalık buluştu

04.04.2026 21:13  Güncelleme: 21:15
Marmaris'te düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 'Kırmızı Bank' uygulaması hayata geçirildi ve İtalya'nın kültürel zenginliklerini tanıtan 'Carnevali D'Italia' sergisi açıldı. Etkinlikte, toplumda farkındalığı artırmak için sanatın gücüne vurgu yapıldı.

Marmaris'te sanat ve toplumsal farkındalığı bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda hem kadına yönelik şiddete dikkat çekildi hem de İtalya'nın kültürel zenginliği sanat aracılığıyla tanıtıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'nin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ilk olarak kadına yönelik şiddete karşı uluslararası bir sembol haline gelen "Kırmızı Bank" (La Panchina Rossa) farkındalık uygulaması hayata geçirildi. İki adet bank, Konsolos Bianchi, Başkan Ünlü ve davetliler tarafından kırmızı renge boyandı. Bankların, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak ve toplumsal dayanışma ile farkındalık oluşturmak amacıyla Marmaris'in iki farklı noktasına konulacağı belirtildi.

Program kapsamında ayrıca fotoğraf sanatçısı Orçun Masatçı'nın "Carnevali D'Italia" adlı sergisinin açılışı da yapıldı. İtalya'nın farklı şehirlerinde düzenlenen karnavallardan karelerin yer aldığı sergi; maskeleri, kostümleri ve köklü gelenekleriyle ziyaretçileri adeta kültürel bir yolculuğa çıkardı. Etkinlikte konuşan Başkan Acar Ünlü, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaparken, toplumsal farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Ünlü, İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ve fotoğraf sanatçısı Orçun Masatçı'ya katkılarından ötürü teşekkür etti. Açılışın ardından davetliler hep birlikte sergiyi incelerken, serginin 10 Nisan'a kadar ziyarete açık olacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

