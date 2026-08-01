Marmaris’te yaz kurslarında eğlence ve öğrenme bir arada

Marmaris Belediyesi tarafından 6-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen yaz kursları, 17 farklı branşta devam ediyor. Çocuklar kurslarda hem yeni beceriler kazanıyor hem de yaz tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçiriyor.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz yaz kurslarında eğitimler sürüyor. Spor, dans, sanat ve zeka gelişimine yönelik farklı branşlarda gerçekleştirilen kurslar, çocuklara ilgi ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Bu yıl 17 farklı branşta düzenlenen kurslarda; satranç, jimnastik, step-aero dans, pilates, crossfit, zumba, modern dans, Latin dansları, küçük yaş dans, sirtaki, halk oyunları, masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, akıl ve zeka oyunları ile ritim eğitimleri veriliyor.

Eğitmenler eşliğinde derslere katılan çocuklar, bir yandan spor yaparak hareketli bir yaz dönemi geçirirken diğer yandan sanatsal ve kültürel etkinliklerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Takım sporları ve grup çalışmaları sayesinde çocukların paylaşma, dayanışma ve iletişim becerilerinin gelişmesine de katkı sağlanıyor.

29 Haziran'da başlayan kurslarda çocuklar yeni beceriler edinmenin yanı sıra yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni arkadaşlıklar kuruyor. Eğlenceli ve öğretici bir ortamda devam eden dersler, çocukların yaz tatillerini aktif ve verimli biçimde değerlendirmelerini sağlıyor.

Çocukların spor, sanat ve kültürle iç içe büyümelerine önem verdiklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Çocuklarımızın yaz tatillerini yalnızca dinlenerek değil; öğrenerek, üreterek, spor yaparak ve yeni arkadaşlıklar kurarak geçirmelerini istiyoruz. İlgi duydukları alanları keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan kurslarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen yaz kursları 26 Ağustos'a kadar sürecek. Kursiyerler, eğitim döneminin sonunda düzenlenecek kapanış etkinliğinde ise yaz boyunca öğrendiklerini sergileyecek.