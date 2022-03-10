Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü

10.03.2022 21:55

Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü19 salgını ile birlikte hayatımıza giren maskeden, kına gecelerinin simgesi olan bindallı yapıldı.

Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Covid-19 salgını ile birlikte hayatımıza giren maskeden, kına gecelerinin simgesi olan bindallı yapıldı.

Pandemi sürecinde virüse yakalanmamak için etkin bir koruma yöntemi olan maske, yaklaşık 2 yıllık aradan sonra yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden İlay Gökçecik, açık havalarda takma zorunluluğunun kalkması ile birlikte kullanımı da azalan maskeleri farklı bir şekilde değerlendirmek istedi. Merkez bünyesinde açılan 'Üç etek bindallı' kursunda, kursiyerlere kadifeden bindallı yapımını öğreten Gökçecik, kırmızı maskelerden kına gecelerinin vazgeçilmez aksesuarı olan bindallı dikmeye karar verdi. Yaklaşık 250 adet maskeyi iğne ve iplikle tek tek birleştiren usta öğretici İlay Gökçecik, bindallıyı oluşturdu. Yaptığı bindallının kemer ve işlemelerini de farklı renkteki maskelerden diken Gökçecik, uzun uğraşlar sonucunda bindallısını tamamladı.

Maskeden yaptığı bindallının çok şık durduğunu belirten Elbistan HEM usta öğreticisi İlay Gökçecik, Bu bindallı, bilindiklerden çok farklı. Olacak mı olmayacak mı dedik ama oldu" şeklinde konuştu. Maskeleri farklı şekilde değerlendirmek amacıyla arayış içine girdiğini hatırlatan Gökçecik, kursun isminden yola çıkarak bindallı dikmeye karar verdiğini söyledi.

Kırmızı ve sarı renkteki maskeleri kullandığını dile getiren Gökçecik, "Bunu yaklaşık 250 maskeden yaptım. Üzerindeki işlemeler de maskeden. Sadece iğne iplik ve maskeden ibaret bir çalışma bu. Maske, Covid-19 sürecinden dolayı gündemimize o kadar çok oturdu ki. Bakanlığımızın da geri dönüşümle projesi vardı. Kursumuzun adı da 'Üç etek bindallı' olunca maskeden bindallı yapmaya karar verdim. Kırmızı maskeleri kullanarak bir bindallı yaptık. Bakalım beğenilecek mi? Şuan göz önünde gayette şık duruyor. Biz normalde de kadife kumaştan bindallı yapıyoruz. Olacak mı olmayacak mı dedik ama oldu" ifadelerini kullandı. Gökçecik, maskeden oluşan bindallının kına gecelerinde tercih edilmesi halinde yenilerini yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Maskeden dikilen bindallı, bir kursiyer tarafından da mini bir defile ile diğer kadın kursiyerlerin beğenisine sunuldu.

Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü
Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü
Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü

YORUMLAR
500
Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022? araştırmasının sonuçları açıklandı Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022? araştırmasının sonuçları açıklandı Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu

Kahramanmaraş, Koronavirüs, Elbistan, Pandemi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:32 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 22:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement