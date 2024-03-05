Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadınlar Günü" dolayısıyla konser verecek.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.
Konserde solist sanatçılar soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Pınar Duygu Çınar ve Gülden Vurandemir sahne alacak.
Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, kontrabasta Rana Çömen Olgaç ve bateride Pınar Arslan Işık eşlik edecek.??????????????
Son Dakika › Kültür Sanat › MDOB Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki büyükelçiler, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen program kapsamında Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki fosil sergisini gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında bilgi verirken, Avrupalı misafirler de fosillere hayran kaldıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, ayrıca fosillerin sergileneceği bir fosil müzesi projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kayseri'de düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda Türk sporcuların yer almasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Uçar, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve sporcuların performansını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şampiyonaya 30'un üzerinde ülkeden sporcu bekleniyor ve etkinlik kış festivaliyle taçlandırılacak.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçe mutfağını yurt çapında tanıtmayı planladığı Efeler Gastronomi Festivali'nin üçüncüsü için geri sayım başladı. Festival, 8-9-10 Mart tarihlerinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleşecek. Üç gün boyunca devam edecek lezzet şöleninde yemek yarışmaları, mutfak atölyesi çalışmaları, sergiler, paneller, söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalde; dünya çapında tanınmış şefler ve ünlü isimler de yer alacak.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret almaya hak kazanan Vakfıkebir Ekmeği ve Külek Peyniri, bölgenin önemli kültürel ve gastronomik değerleri arasında yer alıyor.
Fransız senarist ve yönetmen Leos Carax, Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen '2024 Qumra Sinema Günleri'nde ustalık sınıfına katıldı. Carax, sinemanın sürekli olarak yeniden keşfedildiğini savunarak, sinemanın diğer sanat dallarından farklı olarak sürekli olarak yeniliklere açık olduğunu belirtti. Ayrıca müzikal filmi 'Annette' ile Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Carax, müziğin yönetmenlik kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile süren dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergi, Avrupa Birliği büyükelçilerini kendisine hayran bıraktı.
Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikler bugün başlıyor. Bihu halk dansı grubu İstanbul'a gelerek gösteriler sergileyecek. Program boyunca Hindistan kültürü ve mutfağı da tanıtılacak. Tüm etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak.
Edirne Valiliği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Balkan ülkelerinden 25 ressam, şehrin güzelliklerini resmediyor. Trakya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nda Balkanlar'ın kültürel ve sanatsal yönleri ele alınacak. Ressamların eserleri, sempozyum kapsamında sergilenecek ve Edirne'nin tarihi ve turistik alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Sempozyumun sonunda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir konser düzenlenecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?