MDOB Kadınlar Günü Konseri

Leos Carax, Doha Film Enstitüsü'nde ustalık sınıfına katıldı

Fransız senarist ve yönetmen Leos Carax, Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen '2024 Qumra Sinema Günleri'nde ustalık sınıfına katıldı. Carax, sinemanın sürekli olarak yeniden keşfedildiğini savunarak, sinemanın diğer sanat dallarından farklı olarak sürekli olarak yeniliklere açık olduğunu belirtti. Ayrıca müzikal filmi 'Annette' ile Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Carax, müziğin yönetmenlik kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.