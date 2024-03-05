MDOB Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

MDOB Kadınlar Günü Konseri

MDOB Kadınlar Günü Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser verecek. Konserde soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Pınar Duygu Çınar ve Gülden Vurandemir sahne alacak. Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, kontrabasta Rana Çömen Olgaç ve bateride Pınar Arslan Işık eşlik edecek.

05.03.2024 11:43  Güncelleme: 11:46
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadınlar Günü" dolayısıyla konser verecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

Konserde solist sanatçılar soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Pınar Duygu Çınar ve Gülden Vurandemir sahne alacak.

Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, kontrabasta Rana Çömen Olgaç ve bateride Pınar Arslan Işık eşlik edecek.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat MDOB Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika

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