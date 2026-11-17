MDOB'un İtalyan ezgileri konseri 19 Kasım'da Mersin'de sanatseverlerle buluşacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MDOB'un 'İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam' konseri 19 Kasım Perşembe saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Konserde soprano Ayşegül Devrim Dinçer, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Sezgin Hamızoğlu ve bariton Mehmet Erkoç sahne alacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, İtalyan müziğinin melodilerini sahneye taşıyacak konser, 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Piyanoda Artem Reutov'un performans sergileyeceği konserde, soprano Ayşegül Devrim Dinçer, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Sezgin Hamızoğlu ve bariton Mehmet Erkoç sahne alacak.
Kaynak: AA
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