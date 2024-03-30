Mehteran ve bando takımları sahurda sokakları inletti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mehteran ve bando takımları sahurda sokakları inletti

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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca Sahur Bandosu ve Mehter Takımı organize ederek vatandaşları mehteran ve bando sesleriyle sahura uyandırıyor.

30.03.2024 13:37  Güncelleme: 13:44
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Mehteran ve bando takımları sahurda sokakları inletti

Vatandaşlar mehteran ve bando sesleriyle sahura uyanıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, hem Ramazan geleneklerini yaşatmak, hem de yerel müzisyenlere ekonomik olarak destek olmak amacıyla Sahur Bandosu ve Mehter Takımı organize etti. Bu sayede vatandaşlar mehteran takımının marşları ve bando takımının çalgı sesleri ile sahura uyanıyor.

Ramazan Ayı boyunca sahur saatinde ilçenin farklı mahallelerinde, Süleymanpaşa'da yaşayan 120'den fazla müzisyenden oluşturulan Sahur Bandosu, Klarnet ve Davul Orkestrası ile Mehter Takımı, sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

Mahalle sakinleri, Roman müzisyenlerden oluşan farklı müzik topluluklarının ezgileri ile sahura kalkmanın keyfini yaşıyor. Mehter marşları, Oyun havaları, Ramazan manileri ve popüler şarkıların bando yorumları gibi birbirinden farklı tarzda müziklerle sahur vakti Süleymanpaşa'yı dolaşan ekipler takdir topluyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "On bir Ayın Sultanı Ramazan ayında, özlediğimiz sahur geleneklerimizi yaşatıyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz Mehteran gösterisi ve Sahur Bandosuyla, Ramazan'ın manevi huzurunu siz kıymetli hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu etkinliklerimizle hem geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarıyor ve yaşatıyoruz hem de yerel müzisyenlerimize destek oluyoruz. Allah niyetlerimizi makbul, ibadetlerimizi kabul eylesin" diye konuştu.

Mehteran ve bando takımları sahurda sokakları inletti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mehteran ve bando takımları sahurda sokakları inletti - Son Dakika

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