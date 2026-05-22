Necip Fazıl Kısakürek, Melikgazi'de şiirleriyle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Necip Fazıl Kısakürek, Melikgazi'de şiirleriyle anıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Melikgazi\'de şiirleriyle anıldı
22.05.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, vefatının 43. yılında Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek için anma gecesi düzenledi. Belediye Başkanı Palancıoğlu, kültür-sanat etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesi, vefatının 43. yılında, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısakürek'i anma gecesi düzenledi.

Melikgazi'de çeşitli etkinliklerle kültür ve sanat dünyasını zenginleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Necip Fazıl Kısakürek ülkemizin en değerli en önemli şairlerinden, yazarlarından, düşünürlerinden birisiydi. Vefatının 43. yılında, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i anma gecemizde güzel şiir okumaları ile vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ben de üniversite yıllarımda Necip Fazıl okumuş, onun davasını bilen birisiyim. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. Melikgazi Belediyesi olarak açtığımız Mektep Melikgazi ile gençlerimiz için sanata, şiire, okumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Sanat Melikgazi'miz de bu tür faaliyetlerin ana merkezi olacak. Kalem ve kelam bizim en çok ihtiyacımız olan konular. Ama maalesef bu konularda biraz geride kalmışız. Özellikle edebiyat, tarih ve sanat bizim en çok önem vermemiz gereken alanlardır. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalışıyoruz. Gençliğe ülkemizin geleceği için sahip çıkmamız ve onlara destek olmamız lazım. Rahmet ve minnetle andığımız gönüllerimizde yer edinen büyük Üstad Necip Fazıl'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Allah böyle şairlerimizin sayılarını artırsın. Bu programdaki emekleri ve şiir seslendirmeleri için Murat Özdeniz ve Denizhan Burhan'a teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Necip Fazıl Kısakürek, Melikgazi'de şiirleriyle anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:19:47. #7.13#
SON DAKİKA: Necip Fazıl Kısakürek, Melikgazi'de şiirleriyle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.