Necip Fazıl Kısakürek, Melikgazi\'de şiirleriyle anıldı

Melikgazi Belediyesi, vefatının 43. yılında, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısakürek'i anma gecesi düzenledi.

Melikgazi'de çeşitli etkinliklerle kültür ve sanat dünyasını zenginleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Necip Fazıl Kısakürek ülkemizin en değerli en önemli şairlerinden, yazarlarından, düşünürlerinden birisiydi. Vefatının 43. yılında, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i anma gecemizde güzel şiir okumaları ile vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ben de üniversite yıllarımda Necip Fazıl okumuş, onun davasını bilen birisiyim. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. Melikgazi Belediyesi olarak açtığımız Mektep Melikgazi ile gençlerimiz için sanata, şiire, okumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Sanat Melikgazi'miz de bu tür faaliyetlerin ana merkezi olacak. Kalem ve kelam bizim en çok ihtiyacımız olan konular. Ama maalesef bu konularda biraz geride kalmışız. Özellikle edebiyat, tarih ve sanat bizim en çok önem vermemiz gereken alanlardır. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalışıyoruz. Gençliğe ülkemizin geleceği için sahip çıkmamız ve onlara destek olmamız lazım. Rahmet ve minnetle andığımız gönüllerimizde yer edinen büyük Üstad Necip Fazıl'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Allah böyle şairlerimizin sayılarını artırsın. Bu programdaki emekleri ve şiir seslendirmeleri için Murat Özdeniz ve Denizhan Burhan'a teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ