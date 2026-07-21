Melikgazi Türbesi Restorasyon ve Peyzaj Projesi için yerinde inceleme

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte, valilik ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle restorasyon ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek olan Danişmendliler Beyliği Hükümdarı Melikgazi'nin Pazarören'de bulunan türbesinde incelemelerde bulundu.

Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde önemli hizmetlere imza atan Melikgazi'nin tarihi mirasının korunması amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında alanda yapılacak çalışmalar değerlendirildi. İncelemeler sırasında yetkililerden proje hakkında bilgi alan Vali Gökmen Çiçek; restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tarihi dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Valilik ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje kapsamında türbenin restorasyonu ile çevresinde kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yapılarak alanın tarihi kimliğine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. - KAYSERİ