Melikgazi Türbesi Restorasyon ve Peyzaj Projesi için yerinde inceleme - Son Dakika
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Melikgazi Türbesi Restorasyon ve Peyzaj Projesi için yerinde inceleme

Melikgazi Türbesi Restorasyon ve Peyzaj Projesi için yerinde inceleme
21.07.2026 13:42  Güncelleme: 13:43
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Danişmendliler Beyliği Hükümdarı Melikgazi'nin Pazarören'deki türbesinde incelemelerde bulundu. Valilik ve belediye iş birliğiyle yapılacak restorasyon ve peyzaj çalışmalarıyla tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte, valilik ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle restorasyon ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek olan Danişmendliler Beyliği Hükümdarı Melikgazi'nin Pazarören'de bulunan türbesinde incelemelerde bulundu.

Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde önemli hizmetlere imza atan Melikgazi'nin tarihi mirasının korunması amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında alanda yapılacak çalışmalar değerlendirildi. İncelemeler sırasında yetkililerden proje hakkında bilgi alan Vali Gökmen Çiçek; restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tarihi dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Valilik ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje kapsamında türbenin restorasyonu ile çevresinde kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yapılarak alanın tarihi kimliğine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Melikgazi Türbesi Restorasyon ve Peyzaj Projesi için yerinde inceleme - Son Dakika

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