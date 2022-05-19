1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu

19.05.2022 10:43

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs kapsamında "1919 Gençle Zeybek" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 1919 genç Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya geldi.

Zeybek oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan gençler, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Gençlerin performansı klip haline getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1919 gençle aynı ruh ve heyecanla adım atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramı, Atatürk'ün yine en çok sevdiği oyunla, 1919 gencimizle yad ediyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun." ifadesini kullandı.

1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu

YORUMLAR
500
1919 genç zeybek oynayıp, Atatürk'ün imzasıyla silüetini oluşturdu - Yeniden 1919 genç zeybek oynayıp, Atatürk'ün imzasıyla silüetini oluşturdu - Yeniden Mersin'de 1919 genç aynı anda Zeybek oynadı Mersin'de 1919 genç aynı anda Zeybek oynadı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement