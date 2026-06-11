Mersin\'de Atıktan Kağıda Resim Sergisi

Mersin'de yürütülen DAHİ Mersin (Dijital Ahilik) Projesi kapsamında düzenlenen 'Atıktan Kağıda ve Sanata' Resim Sergisi, geri dönüşüm ve sanatı bir araya getirdi. Atık tekstil ürünlerinden elde edilen el yapımı kağıtlar üzerine hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Yönetim Kurulu Üyesi İdris Üstemel, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen serginin açılışına katıldı.

MTSO ile Mersin Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde, mesleki eğitimde sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen DAHİ Mersin Projesi kapsamında düzenlenen sergide, gençlerde çevre bilincinin artırılması amaçlandı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Kariyer Geliştirme Merkezi (KARGEM) yürütücülüğünde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, atık tekstil ürünleri geri dönüştürülerek sanatsal üretime kazandırıldı.

Proje kapsamında bir otelden temin edilen atık malzemeler, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlanarak üretilen el yapımı kağıt üretim makinesinde işlenip kağıda dönüştürüldü. Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise bu özel kağıtlar üzerine hazırladıkları eserlerle geri dönüşümün sanata dönüşümünü gözler önüne serdi.

Serginin açılışının ardından öğrencilerin çalışmalarını inceleyen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi İdris Üstemel, eserler hakkında bilgi aldı. Çakır ve Üstemel, gençlerin çevre duyarlılığı ile yetenekleri buluşturan çalışmaların önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir üretim kültürü ve sıfır atık bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının değerli olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitimi çevre duyarlılığı ve sanatsal üretimle buluşturan proje, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunarken gençler arasında geri dönüşüm farkındalığının yaygınlaşmasına da katkı sağladı. - MERSİN