Mersin'de 'Fragman' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Mersin'de 'Fragman' Sergisi Açıldı

Mersin\'de \'Fragman\' Sergisi Açıldı
08.06.2026 12:39
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'Fragman' sergisi, Mersin Deniz Müzesinde sanatseverlerle buluştu, 19 sanatçıdan eserler yer aldı.

Sanat Akademisi kursiyerlerinin uzun süren çalışmalarının ürünü olan 'Fragman' isimli karma resim sergisi, Mersin Deniz Müzesinde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Mustafa Adnan Kocaoğlu'nun üstlendiği sergide, 19 sanatçının farklı teknik ve yaklaşımlarla hazırladığı eserler yer aldı. Serginin açılışında konuşan Küratör Mustafa Adnan Kocaoğlu, serginin, çağdaş sanat pratikleri ile geleneksel sanat anlayışlarını aynı düzlemde buluşturan eserlerden oluştuğunu belirtti.

Sanatçıların geleneksel ya da modern unsurları birebir kopyalamak yerine kendi bakış açılarıyla yeniden yorumladığını ifade eden Kocaoğlu, "Fragman sergisi; geçmiş ile bugünün, eski malzeme ve teknikler ile yeni formların harmanlandığı oldukça dinamik bir seçki olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor. İki farklı sanat anlayışının birbirini dışlamak yerine nasıl güçlü bir uyum yakalayabileceğini bu sergide gururla gözler önüne seriyoruz" dedi.

Serginin 11 Haziran 2026 Perşembe gününe kadar ziyaret edilebileceğini kaydeden Kocaoğlu, tüm sanatseverleri eserleri görmeye davet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 'Fragman' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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