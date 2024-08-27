Mersin'de İkiz Bebekler Ambulansta Dünyaya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mersin'de İkiz Bebekler Ambulansta Dünyaya Geldi

Mersin\'de İkiz Bebekler Ambulansta Dünyaya Geldi

Mersin'de 5 yıl önce hastaneye götürülürken oğlunu ambulansta dünyaya getiren Nesrin Gümüş, ikiz bebeklerini de sağlık kuruluşuna ulaşamadan 112 ekibinin yardımıyla yolda doğurdu.

27.08.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 5 yıl önce hastaneye götürülürken oğlunu ambulansta dünyaya getiren Nesrin Gümüş, ikiz bebeklerini de sağlık kuruluşuna ulaşamadan 112 ekibinin yardımıyla yolda doğurdu.

Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Gümüş'ün 11 Temmuz'da doğum sancısı tuttu.

Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine 29 haftalık hamile kadının evine Mezitli 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan ekip yönlendirildi.

Acil tıp teknisyeni Osman Özer'in kullandığı ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Gümüş'ün erken doğum nedeniyle riskli olduğunu değerlendiren paramedik Fatma Üçüncü ve Zeynep Öztürk, aracı hızlıca doğuma hazırladı.

Sancıları artan anne, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle ikiz bebeklerini yolda dünyaya getirdi.

Furkan ve Seher ismi verilen prematüre ikizler, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kuvöze alındı.

Ambulans sürücüsü 5 yıl arayla iki doğuma tanık oldu

Taburcu edilen bebekleriyle buluşan Nesrin Gümüş'ün, 2019'da yine Özer'in kullandığı ambulansla hastaneye götürülürken sağlık personelinin yardımıyla oğlu Erhan'ı doğurduğu da anlaşıldı.

Sağlık çalışanları Özer, Üçüncü ve Öztürk, anne Gümüş ile bebeklerini evlerinde ziyaret etti.

Osman Özer, AA muhabirine, aynı annenin iki doğumuna ambulansta tanıklık etmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu vurgulayan Özer, "Doğum başladığında aracı durdurdum. Meslek hayatımda karşılaştığım iki doğum da aynı anneydi. İki doğumda da bebekler gözlerini ambulansta, kucağımızda açtı." dedi.

"İkiz bebeklerim olduğu için o an aynı duyguyu tekrar yaşadım"

Paramediklerden Fatma Üçüncü, doğuma şahitlik etmenin unutulmaz bir an olduğunu belirterek, olay gününü şöyle anlattı:

"Komuta merkezinden doğum anonsu aldık. Sağlıkçı arkadaşımız Osman Özer, annenin daha önce doğumuna gittiği için adresi biliyordu. Hemen eve gittik. Annenin ağrısı ve sancısı vardı. Hastayı ambulansa alıp gerekli sağlık kontrollerini yaptık. İlk olarak kız, sonra oğlan çocuğu dünyaya geldi. Kızı kucağıma aldım. İkiz bebeklerim olduğu için o an aynı duyguyu tekrar yaşadım. Onları sağlıklı görmek çok güzel duygu."

Zeynep Öztürk de ilk kez ambulansta doğumla karşılaştığını, panik olan anneyi sakinleştirmeye çalıştıklarını anlattı.

İkiz bebeğin kendileri için sürpriz olduğunu dile getiren Öztürk, "İlk doğumu gerçekleştirdikten sonra anne 'İkincisi de geliyor' dedikten sonra heyecanlandık. Annenin yaşı, doğum sayısı, ikiz gebelik ve erken doğum riskleri olmasına rağmen doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anneden sağlık ekibine teşekkür

10 çocuk annesi Nesrin Gümüş, bebeklerini kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ekibe teşekkür eden Gümüş, "Benimle ilgilenen sağlık ekibi çok anlayışlıydı. Biraz heyecanlandığım için sakinleştirdiler. Allah razı olsun bizi ziyaret ettiler." dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, aileyi ve sağlık ekibini tebrik etti.

Kaynak: AA

mersin, Gümüş, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de İkiz Bebekler Ambulansta Dünyaya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de İkiz Bebekler Ambulansta Dünyaya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement