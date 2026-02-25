Mersin'de 'Kiss Me Kate' Müzikali Prömiyeri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de 'Kiss Me Kate' Müzikali Prömiyeri

25.02.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MDOB, 'Kiss Me Kate' müzikalini 28 Şubat'ta Mersin Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikalini ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'den yapılan açıklamaya göre, iki perdelik müzikalin prömiyeri 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Hashımov'un, rejisini Bora Severcan'ın üstleneceği eserin koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Özgür Adam İnanç, ışık tasarımını Dursun Tarı Deniz yapacak.

Sanatçılar Hakan Aysev, Volkan Severcan, Sibel Nazlı Alptekin, Ferda Yetişer, Dilara Yanar, Sezgin Hamızoğlu, Hüsamettin Özçelik, Ayşe Pınar Balay, Serin Saybaşılı, Mehmet Erkoç, Bilal Doğan, Kerem Yaman, Ziya Büyükarslan, Ragıp Ufuk Kasar, Hakan Yıldız, Erhan Kaya, Alp Akça, Talat Tolga Erden, Ercüment Şirin ve Levent Yetkin'in dönüşümlü olarak sahneye çıkacağı eserde, MDOB orkestrası ve bale sanatçıları da görev alacak.

İlk kez seyirciyle buluşturulacak eser, 3 Mart ve 5 Mart'ta yeniden gösterime sunulacak.???????

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, 28 Şubat, Mersin, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 'Kiss Me Kate' Müzikali Prömiyeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:20:25. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Kiss Me Kate' Müzikali Prömiyeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.