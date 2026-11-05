Mersin Devlet Opera ve Balesi\'nin \'3 Tenor\' konserinde üç solist sahne aldı

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "3 Tenor" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen konserde, opera ve şan repertuvarının seçkin eserleri seslendirildi.

Piyanoda Rufina Usmanova'nın performans sergilediği gecede, Baran Taner, Onur Polat ve Emrah Sözer solist sanatçı olarak yer aldı.

Üç tenorun seslerini ve yorumlarını bir araya getiren konserde sanatseverler, hem klasik müziği hem de operayı aynı sahnede deneyimleme fırsatı buldu.???????