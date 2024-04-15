Mersin Devlet Opera ve Balesi \'Tango Ruhu\' Konserleri Düzenliyor

Haluk Levent Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi

Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Haluk Levent, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konserine çok sayıda kişi katıldı ve Levent'in en sevilen parçalarını seslendirmesiyle müzikseverler eşlik etti. Levent'in performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.