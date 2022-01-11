Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Kovid-19 nedeniyle "Don Giovanni" operası ile "Operacapella" konserinin iptal edildiğini duyurdu.
MDOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sanat takviminde sağlık tedbirleri kapsamında yapılan değişiklikler konusunda anlayış beklendiği belirtildi.
Kovid-19'un, ülke genelinde etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"18 Ocak salı sahnelenmesi planlanan 'Don Giovanni' ve 27 Ocak perşembe sahnelenmesi planlanan 'Operacapella' temsilimiz iptal edilmiş olup, bilet iadesi yapılacaktır. Biletlerinizi online aldıysanız, info@biletinial.com adresine PNR numarasını belirtilen bir mail atarak iade talebinde bulunabilirsiniz. Biletlerini gişeden alan seyircilerimizin ise iade sırasında opera gişesine biletlerini teslim etmeleri gerekmektedir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin Devlet Opera ve Balesinin 2 temsili, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi - Son Dakika