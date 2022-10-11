Mersin haberleri | Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezon açılışını gala konseri ile yapacak

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yapacağı konserde, MDOB orkestrasına solistler Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nihan Çetin Aydın , Bülent Bezdüz, Murat Güney ve Zafer Erdaş eşlik edecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 13 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) yeni sezon açılışını gala konseri ile gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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