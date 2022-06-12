Karavanla tatil yapmak isteyenlerin tercihi oluyor

Doğu Akdeniz'in turizm merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, tatilini hem deniz kenarında hem de açık havada geçirmek isteyen ziyaretçiler karavanları tercih ediyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karavan turizmi için düzenlenen Talat Göktepe Tabiat Parkı ve Kumkuyu Karavan Kampı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kamp alanlarında vakit geçiren vatandaşları ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sohbet ettiği ailelere iyi tatiller diledi. Tollu, Kovid-19 sürecinde karavanla tatile gösterilen ilginin devam ettiğini belirterek "İnsanlar buraya karavanlarıyla gelip bireysel yaşamanın tadını çıkarıyorlar. Erdemli Belediyesi olarak buraları güzel bir mekan haline getirdik. Bu güzellikten faydalanmak isteyen insanlarımız da akın akın buralara gelerek kampımızı tercih ediyorlar. İnsanlar aileleriyle, çocuklarıyla deniz kenarında piknik yapmanın, denize girmenin, hoşça vakit geçirmenin tadına varıyorlar." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Şerife Aslan, açık havada tatil yapmak için Ankara'dan geldiklerini anlattı.

Mete Aybars da doğada olmayı sevdiğini ifade ederek "Doğayla iç içesiniz. Karavandan çıktığınız zaman ayağınız direk toprağa değiyor. Bu da insanı çok mutlu ediyor. Erdemli Belediyesi de bize gerçekten çok güzel bir imkan sundu. Burada çok rahat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar Eskin ise emekli olduktan sonra karavanda yaşamayı hayal ettiğini, bunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.