Uluslararası Müzik Festivali'nde "Senfonik Akşam" konseri verildi - Son Dakika
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Uluslararası Müzik Festivali'nde "Senfonik Akşam" konseri verildi

31.05.2022 22:05

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Senfonik Akşam" konseri sanatseverlerle buluşturuldu.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Senfonik Akşam" konseri sanatseverlerle buluşturuldu.

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, klasik müziğin dünyaca ünlü eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki konserde sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Jamal Aliyev, Dvorak'ın Çello Konçertosu'nu seslendirdi.

İki bölümden oluşan konserde, çello sanatçısı Aliyev'e festival orkestrası eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren konser, seyircilerden alkış aldı.

Festival, 11 Haziran'da sona erecek.

Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi
Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi
Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi
Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi
Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi
Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi
Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi
Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi
Uluslararası Müzik Festivali'nde Senfonik Akşam konseri verildi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Müzik Festivali'nde 'Senfonik Akşam' konseri verildi - Son Dakika


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