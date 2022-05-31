Uluslararası Müzik Festivali'nde "Senfonik Akşam" konseri verildi

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Senfonik Akşam" konseri sanatseverlerle buluşturuldu.
Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, klasik müziğin dünyaca ünlü eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki konserde sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Jamal Aliyev, Dvorak'ın Çello Konçertosu'nu seslendirdi.
İki bölümden oluşan konserde, çello sanatçısı Aliyev'e festival orkestrası eşlik etti.
Yaklaşık iki saat süren konser, seyircilerden alkış aldı.
Festival, 11 Haziran'da sona erecek.
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