Mert Fırat, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mert Fırat, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i ziyaret etti

Ünlü oyuncu Mert Fırat, Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Ahmet Özer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Esenyurt'ta yeni dönemde yapılması planlanan kültür ve sanat projelerine yönelik konular görüşüldü.

23.05.2024 20:15
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Oyuncu Mert Fırat Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i makamında ziyaret etti

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Mert Fırat, Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Ahmet Özer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Esenyurt'ta yeni dönemde yapılması planlanan kültür ve sanat projelerine yönelik konular görüşüldü.

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve beraberindekiler, Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Ahmet Özer'i makamında ziyaret etti. Esenyurt Belediyesi ile Gençler İçin Adil Gelecek Projesi ve İnogar arasında 3 yıldır yürütülen iş birliğiyle ilgili görüşmelerin yapıldığı ziyarette Başkan Özer, oyuncu Mert Fırat'tan Esenyurt'taki kültür sanat faaliyetlerine destek vermesini ve tiyatro oyunlarını burada sahnelemesini istedi. Esenyurt'ta gerek sosyal projelerde gerekse kültür sanat alanında her türlü katkıyı sunacaklarını belirten Mert Fırat, katkılarından dolayı Başkan Özer'e teşekkür etti. Başkan Özer, görüşme sonunda Mert Fırat ve İnogar yöneticilerine kendi kitaplarından hediye etti.

"Kültür sanat konusunda kendilerine burada çaba, performans ve katkılarını beklediğimizi söyledik"

Görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Ülkemizin yetiştirmiş olduğu toplumsal sorunlara da duyarlı olan kendi sanat alanında da başarılı olmuş bir sanatçımız olan sayın Mert Fırat'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sevgili Fırat sanatın iyileştirici gücünü toplum için kullanan nadir sanatçılardan biridir. Bu tür sanatçıların toplumda çoğalması gerekiyor ve bu alanla ilgili de çok çeşitli organizasyonlar kurmuş toplum yararına, dezavantajlı gruplar yararına çalışan örnek bir sanatçımız. Bu çabalarından dolayı kendisini kutluyorum ayrıca Esenyurt'a duyduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisiyle yapmış olduğu çalışmalar konusunda, Esenyurt'umuza da çalışmalarını aktarma konusunda anlaştık. Zaten çok güçlü bir ekipleri var hem yurt genelinde hem yurtdışında, hem afet bölgelerinde, deprem alanında. Aslında Esenyurt'ta bu anlamda tam bir laboratuvar. Esenyurt'u da bu anlamda bu işin içine katmak amacıyla Belediye olarak bu işbirliğine hazır olduğumuzu, beraber toplumsal sorunları, kültürel sorunlarımızı birlikte çözeceğimizin hatta kültür Sanat konusunda kendilerine burada çaba, performans ve katkılarını beklediğimizi söyledik o da bu çerçevede bunları yapabileceklerini nezaketle kabul etti. Bundan dolayı da çok memnun ve mutluluğumuzu Esenyurt Belediyesi olarak Esenyurt halkı adına söylemek isterim. Kendisine ve beraberindeki heyete hoş geldiniz diyorum bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Hem sanat alanında hem sosyal alanda çalışmalar yürüteceğiz"

Ünlü oyuncu Mert Fırat, " Zaten kooperatif yönünde çalışmalar yürütüyorduk. Bu noktada Esenyurt'ta bundan sonrası için belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi hem sanat alanında hem sosyal alanda çalışmalar yürüteceğiz. Biz çok heyecanlıyız gerek tiyatro kooperatifi yapılarla, gerek ihtiyaç haritası gibi yapılarla halihazırda ki bu çalışmaları Esenyurt'a da aktarmak ve birlikte uzun bir yol yürümek istiyoruz çünkü bu gerçekten emeğe dayalı, isteğe dayalı, hevese dayalı ve başkanımın ifade ettiği gibi sevgiye dayalı bir çalışma, bir arada olmaktan gurur duyacağımız bir ekiple uzun dönemde de orta ve kısa dönemde de planlamalar yapacağız ve birlikte harekete geçeceğiz. Esenyurt, belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi, aslında Esenyurt Türkiye'nin bir özeti, burayı anlamak burayı kavramak buradan birçok problemi çözmek mümkün. Halihazırda kat edilmiş yollar var, belediyemizin vizyonu başkanımızın vizyonu gerçekten çok önemli ve değerli, dolayısıyla bu vizyonun da ışığında üzerine koyabileceğiz katkılarla aslında ilk önce var olan problemleri zaten tespit etmişler onlara dair adımlar atmak, en önemlisi de kültür sanatla aslında sosyal etkinin daha da ileriye taşımak bu anlamda insanlara destek olmak bir arada olmak ve bir çok problemi birlikte çözmektir derdimiz. Bunun içinde vakit ayırmak gerekiyor biz o noktada çok istekliyiz emek harcamak gerekiyor. Bize fırsat verdiği için ve alan açtığı için başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mert Fırat, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i ziyaret etti - Son Dakika

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