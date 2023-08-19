Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'ten Berber filminin ilk görüntüsü geldi - Son Dakika

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'ten Berber filminin ilk görüntüsü geldi

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit\'ten Berber filminin ilk görüntüsü geldi
Son Güncelleme: 19.08.2023 08:40

Afra Saraçoğlu ile ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu, Darmaduman dizisinin ardından Berber filminde Burak Özçivit ile rol alacak. Filmin çekimleri başladı ve ilk karede iki oyuncu bir arada görüldü. Netflix'te yayınlanacak olan filmde Yazıcıoğlu'nun yeni imajı ve kilo aldığı dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirmesiyle çok konuşulan Mert Yazıcıoğlu, Darmaduman dizisinin ardından Berber filminde Burak Özçivit ile rol alacak. Filmde baba ve oğlu oynayacak olan ikiliden ilk görüntü geldi.

YAZICIOĞLU İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Hikayesi Cem Özduru'ya ait olan filmin çekimleri pazartesi günü başladı. Aynı filmde rol alan Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk kare de geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Özçivit, "Sadece işinin ehli bir berber mi yoksa çok daha fazlası mı?" ifadelerini kullanırken Mert Yazıcıoğlu da fotoğrafı yayınladı. İki sevilen oyuncunun yer aldığı Berber filmi Netflix'te yayınlanacak. Kilo aldığı görülen Yazıcıoğlu'nun sakallarını uzatması da dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncunun yeni imajı için sevenlerinden tam not aldı.

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Son Dakika Kültür Sanat Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'ten Berber filminin ilk görüntüsü geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'ten Berber filminin ilk görüntüsü geldi - Son Dakika
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