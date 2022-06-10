ESKİŞEHİR - Metal içecek kutularından geri dönüşümle böcek figürleri yapıyor

Anadolu Üniversitesinde (AÜ) görevli Doç. Nilgün Salur, çevreye atılması nedeniyle biyoçeşitliliğe ve doğaya zarar veren metal içecek kutularından kaynaklanan olumsuzluğa dikkati çekmek için geri dönüşümle böcek görünümlü eserler yapıyor.

AÜ Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatları Ana Sanat Dalı Başkanlığını yürüten Doç. Salur, araştırmalarında doğaya atılan metal kutuların habitat ve biyoçeşitlilik kaybına yol açtığını öğrendikten sonra farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Kendi biriktirdiği ve yakınlarının getirdiği kutulardan 4 yılda 50'yi aşkın "metal böcek" yapan akademisyen, eserlerini Türkiye Çevre Haftası'nda bir sanat galerisinde sergiledi.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katılan, Eskişehir Sanat Derneğince 2020'de grafik dalında sanat ödülü verilen Salur, AA muhabirine, insanlığın tüketim alışkanlığının aşırı olmaya başladığını söyledi.

Araştırmalarında, dünyada içecekler için yılda yaklaşık 370 milyar metal kutu üretildiğini ve bunun yarısının geri dönüştürüldüğünü öğrendiğini belirten Salur, şöyle devam etti:

"Bu atıkların suyu ve havayı kirlettiği gibi biyoçeşitlilik adına ekosistemi de bozduğunu fark ettiğimde bir farkındalık oluşturmak istedim. Bunun için de özellikle böcekleri seçtim. Çünkü insanların doğaya verdiği zarar sonucu nesli tükenen pek çok böcek türü var. Hızlı tüketim toplumunun sonucu olarak ekosisteme verdiğimiz zarara farkındalık yaratmak istedim. 4 yıldır metal kutuları dönüştürerek böcekler yapıyorum. Yaptığım böcekleri görenlerin, meşrubat içerken metal kutuların doğayı kirletmeden nasıl geri dönüştürülebileceğine yanıt aramalarını düşündüm."

Yapıştırıcı ya da boya kullanmıyor

Salur, elinde dönüştürülmeyi bekleyen kolilerce metal kutu bulunduğunu anlattı.

Projesini öğrenen tanıdıklarının, kendisine poşet dolusu metal kutu getirdiğini bildiren Salur, "İnsanlar bu sayede ne kadar çok tükettiklerinin farkına varmaya başladı. Çevremde 'tüketiyoruz', 'tükeniyoruz', 'tükenmeyelim', kavramları yayılıyor." dedi.

Salur, insanlar ne kadar dönüştürebilirse ve bunun farkında olursa daha az tüketeceği düşüncesinde olduğunu dile getirdi.

Oda Sanat Galerisi'nde "Echo" adında açtığı sergide metal kutulardan yaptığı böcekleri sanatseverler ve doğaseverlerle buluşturduğunu aktaran Salur, şu bilgileri paylaştı:

"Metalin çevresindeki keskinliği yok etmek ve şekil verebilmek, kanat ve gözlerini yapmak zaman alıyor. Bir böcek için 2-3 gün uğraşıyorum. Daha sonra bütün parçaları birleştiriyorum. Birleştirirken sadece küçük çiviler kullanıyorum. Hiçbir yapıştırıcı ya da boya malzemesi kullanmıyorum çünkü onlar da doğaya zararlı. Bundan sonra da dönüştürmeye devam edeceğim. Daha sonra plastik ve tekstil ürünlerinin dönüşümü üzerine çalışmalar yapacağım. Ekosistem adına tüketmeyi azaltmak gerekiyor. Geri dönüştürmek çok önemli. Biz geri dönüştürerek farkındalık oluşturuyoruz ama asıl amacımızın az tüketmek olması gerekiyor."

Doç. Nilgün Salur'un eserlerinin sergilendiği sanat galerisinin sahibi Özlem Kanat Örneksoy ise sürdürülebilir yaşamın önemine vurgu yaptı.

İnsanların tükettiği bir ürünü sanat nesnesine dönüştürmesinden dolayı Salur'a teşekkür eden Örneksoy, "Onun sergilemesiyle birçok kişinin bu konudaki farkındalığını artırdık. Gelen izleyiciler çok ilgiliydi. Çok büyük farkındalıklara sebep oldu. Oda Sanat Galerisi olarak farkındalık yaratmak için güzel bir sergi yaptık." diye konuştu.