Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı

Mevlana Müzesi\'nde Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı

Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde 100 yıl sonra Sakal-ı Şerif yeniden ziyarete açıldı. Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı. Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı. Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif ile 4 Kabe örtüsü, ramazan boyunca ziyaret edilebilecek. Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, semazenler ve vatandaşlar katıldı.

15.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:34
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Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde 100 yıl sonra Sakal-ı Şerif yeniden ziyarete açıldı.

Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı.

Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı.

Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif ile 4 Kabe örtüsü, ramazan boyunca ziyaret edilebilecek.

Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, semazenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı - Son Dakika

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