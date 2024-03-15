Mevlana Müzesi\'nde Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı

Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde 100 yıl sonra Sakal-ı Şerif yeniden ziyarete açıldı.
Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı.
Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı.
Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif ile 4 Kabe örtüsü, ramazan boyunca ziyaret edilebilecek.
Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, semazenler ve vatandaşlar katıldı.
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Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı. Törende Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, soydaş bir ülkenin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Türkiye ile Macaristan arasında anlamlı temellerin atıldığını vurguladı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Lajos Kossuth'un anısını yaşatmanın önemine değindi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli İmareti'ni ramazan ayıyla birlikte hizmete açtı. İmarete günlük 2 bin kişiye ve 500 ailenin evine hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Ramazan boyunca imarette iftar yapma imkanı sunulurken, yıl boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı yapılacak.
Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami, 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, kamu hizmetinin sadece maddi ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını vurguladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini ve estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden taviz vermediklerini belirtti. Restorasyonun ardından Gümüşsu Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'daki ilk imareti olan Hacı Bayram-ı Veli İmareti'nin açılışını Ramazan ayında gerçekleştirdi. İmaret, başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yılın 12 ayı günlük 3 çeşit yemek hizmeti sunacak. İmaret, tam kapasitede 2 bin kişi ve 500 aileye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, imaret kültürünün Osmanlı'dan günümüze miras kalan yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik göstergesinin eyleme dönüşmüş hali olduğunu belirtti. İmaret, Ramazan sonrasında da hizmet vermeye devam edecek ve yılın 12 ayında başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yılında 'Kahramanlık Türküleri' konserini düzenleyecek. Konser, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Mersin Opera Fuayesi'nde gerçekleştirilecek ve solistler Avşin Dilara Kaymak, Orhan Güllüler, Ragıp Ufuk Kasar ve Serkan Sevinç'in sahne alacağı bir program sunacak.
Kadıköy Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarda bulunan süsleme öğelerinin korunması için karar aldı. Kadıköy'deki 100'den fazla binanın dış cephesinde ve iç duvarlarında yer alan eserler, bilimsel yöntemlerle sökülerek yeniden değerlendirilecek.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir programla, Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde tanıtıldı. Antolojide 100'ün üzerinde Afşinli şair ve ozanın şiirleri ve özgeçmişleri yer alıyor.
Usta sanatçı Müjdat Gezen'in 71. sanat yılı özel bir programla Caddebostan Kültür Merkezi'nde kutlandı. Etkinliğe ailesi, arkadaşları, ünlü isimler, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.
Netflix'in yerli yapımlarından Kuş Uçuşu, final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin final sezonu 11 Nisan'da yayınlanacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül'ü Diyarbakırlılarla buluşturdu. Etkinliklerde Yusuf Duru halk hikayeleri anlatırken, Abdurrahman Önül ise sevilen eserlerini seslendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Sanatçıları Derneği ve Avrasya Aşıklar Derneği'nin katkılarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 'Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz Ödül Töreni' düzenlendi. Törende, sanat ve sanatçıların toplumdaki önemi vurgulandı ve ödüller sahiplerine takdim edildi.
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