Mevlid-i Nebi\'de Güzel Ahlak Konferansı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi.

ADRM Koordinatörü ve Uzman Vaiz Yıldız Mumyakmaz'ın koordinesinde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program İl Vaizi Nursima Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program çerçevesinde Din Hizmetleri Uzmanı Ümmühan Özer tarafından "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans verildi. Özer, konferansta Hz. Muhammed'in (S.A.V.) günlük hayatına yansıyan örnek ahlakından ve insan ilişkilerindeki nezaketinden kesitler aktardı.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ADRM Vaizi Derya Özçelik tarafından Sabire Şehitoğlu Kur'an Kursu'nda da program gerçekleştirildi.

Program, katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.