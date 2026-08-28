Mevlid-i Nebi'de Güzel Ahlak Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mevlid-i Nebi'de Güzel Ahlak Konferansı

Mevlid-i Nebi\'de Güzel Ahlak Konferansı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar ADRM, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konulu konferans düzenledi. Kur'an tilavetiyle başlayan programda Hz. Muhammed'in örnek ahlakı anlatıldı, ayrıca Kur'an Kursu'nda da etkinlik yapıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi.

ADRM Koordinatörü ve Uzman Vaiz Yıldız Mumyakmaz'ın koordinesinde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program İl Vaizi Nursima Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program çerçevesinde Din Hizmetleri Uzmanı Ümmühan Özer tarafından "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans verildi. Özer, konferansta Hz. Muhammed'in (S.A.V.) günlük hayatına yansıyan örnek ahlakından ve insan ilişkilerindeki nezaketinden kesitler aktardı.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ADRM Vaizi Derya Özçelik tarafından Sabire Şehitoğlu Kur'an Kursu'nda da program gerçekleştirildi.

Program, katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Konferans, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mevlid-i Nebi'de Güzel Ahlak Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:40:19. #7.12#
SON DAKİKA: Mevlid-i Nebi'de Güzel Ahlak Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement