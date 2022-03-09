Midyat Kaymakamı Solmaz, market denetimine katıldı - Son Dakika

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçede marketlere yönelik düzenlenen "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı.

Kaymakam Solmaz, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kadri Tutak ve Yazı İşleri Müdürü İsa Kurnaz ile bazı zincir ve yerel marketleri denetledi.

Ürünlerin gramajını ve fiyatını inceleyen, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğunu kontrol eden Solmaz ve beraberindekiler fiyatları denetledi, depoları kontrol etti.