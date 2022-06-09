Midyat'ta AYKOME haziran ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Midyat'ta AYKOME haziran ayı toplantısı yapıldı

09.06.2022 12:09
Midyat'ta AYKOME haziran ayı toplantısı yapıldı

Midyat Belediyesi öncülüğünde Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi öncülüğünde Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Akmercan Doğalgaz toplantı salonunda Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Dicle Elektrik İlçe İşletme yetkilisi Rojin Temiz, Türk Telekom Midyat İşletme Şefi Hamit Özcan, MARSU Midyat Şube yetkilisi Murat Arı, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, ilçede yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon görüşüldü, yatırımcı kuruluşlar yatırım programlarını paylaştı.

YORUMLAR
500
Elazığlı Esnaf: Burası Türkiye Cumhuriyeti Mi, Yoksa Vakıflar Cumhuriyeti Mi Elazığlı Esnaf: Burası Türkiye Cumhuriyeti Mi, Yoksa Vakıflar Cumhuriyeti Mi Bozkurt'ta Öğrencilerden Resim Sergisi Bozkurt'ta Öğrencilerden Resim Sergisi Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı
Kaynak: AA

Midyat Belediyesi, Hisarcık, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta AYKOME haziran ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 18:35:38. #1.11#
SON DAKİKA: Midyat'ta AYKOME haziran ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement