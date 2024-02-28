Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Mimar Sinan\'ın ustalık eseri Selimiye Camisi\'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde iç ve dış mekanda eş zamanlı olarak restorasyon çalışmaları sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan caminin geleceğe güvenle taşınması için yapılan çalışmalarda, kurşun yenileme, taş onarımı ve kubbe restorasyonu tamamlandı. Caminin iç mekanında raspa işlemleri tamamlandı, ahşap kapı ve kepenklerin yenilenmesi ise devam ediyor. Restorasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

28.02.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları iç ve dış mekanda eş zamanlı devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 Kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar bilim kurulunun nezaretinde sürüyor.

Çalışmalar etaplar halinde gerçekleştirilirken cami bu esnada ibadet ve ziyarete açık tutuluyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan abidenin geleceğe güvenle taşınması için çalışan restorasyon ekipleri, yapının her noktasında aslına uygun çalışmalar yürütüyor.

Kurşun yenileme ve taş onarım işleri bitti

Çalışmalar kapsamında camideki kurşun yenileme ve taş onarım işlemleri tamamlandı.

Caminin kentin her noktasından görülebilen dört minaresinden üçünde çalışmalar bitirildi, son minaredeki çalışmalarda sona gelindi.

Selimiye'nin yerden yüksekliği 43 metre olan 31 metre çapındaki kubbesinin de restorasyonu tamamlandı. 29 parçadan oluşan alem onarımdan geçirildi, altın varakla kaplandı. Revak kubbelerinin ise taş alemleri takılarak bu alandaki çalışmalar bitirildi.

Selimiye'nin restorasyonunda önceki çalışmalardan kalan ve yapıya zarar veren çimentonun yerine Horasan harcı kullanılırken, dış cephe onarımında önemli yol katedildi. Caminin pencereleri de aslına uygun şekilde yenilendi. Selimiye'deki iç mekanında raspa işlemleri tamamlandı, kalem işleri ile ahşap kapı ve kepenklerin yenilenmesi ise devam ediyor.

Restorasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

"Bilimsel ve akademik çalışmalar eşliğinde hassas bir süreç işliyor"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine camideki restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Yapının her alanının incelendiğini ve gerekli müdahalelerin aslına uygun şekilde yapıldığını belirten Soytürk, caminin sağlıklı bir şekilde geleceğe taşındığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Selimiye Camisi medeniyetimiz için bir başyapıt. Bilimsel ve akademik çalışmalar eşliğinde hassas bir süreç işliyor. Selimiye'nin restorasyonuna şahitlik etmek çok güzel bir şey. Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Atölyelerde titiz bir çalışma var. Cam, taş ve ahşap atölyelerinde dikkate değer işler yapılıyor. Selimiye'nin restorasyonunun tamamlanmasını merakla bekliyoruz. Restorasyon çalışmaları çok hassas bir süreç. Planlanan sürede çalışmaların bitirilmesini bekliyoruz."

Soytürk, Selimiye'nin kent turizminin önemli değeri olduğuna dikkati çekti.

Camideki restorasyon çalışmalarının bile ziyaretçi çektiğini vurgulan Soytürk, çalışmaların tamamlanmasıyla caminin daha çok ziyaretçi ağırlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Mimar Sinan, Cami, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement