Minik Ayşenur'un Bayrak Sevgisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Minik Ayşenur'un Bayrak Sevgisi

Minik Ayşenur\'un Bayrak Sevgisi

Van'da, 6 yaşındaki Ayşenur ve annesi bayrağı öperek duygu dolu anlar yaşadı.

01.11.2024 11:17
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Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasının görüntülediği minik Ayşenur ile annesi, bayrak sevgileriyle yürekleri ısıttı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ayşenur ile annesi Adalet Kaya'nın 29 Ekim'de ekmek almaya gittikleri sırada duvara asılı Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerası görüntüledi.

Yolda yürürken annesinin elini bırakan Ayşenur'un bayrağın yanına gelerek öpmesi, ardından annesinin de bayrağı öpmesine ilişkin görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

3 çocuk annesi Adalet Kaya, AA muhabirine, 29 Ekim'de kızıyla ekmek almaya gittiğini, o sırada mahallede duvara asılı bayrağı gördüklerini söyledi.

Kızı Ayşegül'ün kendisine "Anne bayrağı öpebilir miyim?" diye sorduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Kızıma öpebileceğini söyledim. Beni de çağırdı, 'Anne gel bayrağı öp' dedi. Ben de gittim bayrağımızı öptüm. Sonra ekmek alarak geri döndük. Bayrağımızın başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Bayrak; vatan, millet, sevgi demek. O günkü duygularımızı tarif edemem. Bayrak bizim bayrağımız, çocuklarımız da bayrağını çok seviyor. Eşimle birlikte onları vatana, millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Bayrağı çok sevdiğini belirten 6 yaşındaki Ayşenur, "O gün koşarak bayrağımı öptüm, anneme sen de gel öp dedim. O da gelerek bayrağı öptü. Sonra ekmek alarak geri döndük. Türk bayraklı elbisem var. Ağabeylerim almıştı. Onlar büyüyünce bana kaldı. Ben vatanımı, bayrağımı çok seviyorum. Büyünce polis olacağım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Minik Ayşenur'un Bayrak Sevgisi - Son Dakika

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