Misak-ı Milli Halısı Replikası Hazırlanıyor

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, 1923 yılında Darüleytam öğrencilerince dokunarak sergilendiği Sivas Valiliğinden alınarak TBMM'ye hediye edilen tarihi Misak-ı Milli Halısı'nın replikasını hazırlıyor. Tamamlandığında Sivas Valiliği'ne teslim edilmesi planlanan eser, Sivas'a gelen ziyaretçilerle yeniden buluşturulacak.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Türk siyasi tarihi ve Milli Mücadele döneminin önemli eserlerinden biri olan Misak-ı Milli Halısı'nın yeniden hayat bulması için çalışma yürütülüyor. 1923 yılında Darüleytam öğrencileri tarafından dokunarak dönemin Sivas Mebusu Ziya Bey tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne takdim edilen tarihi halının replikası, uzman ekiplerce aslına uygun şekilde hazırlanıyor. Sivas Valiliğine sunulan ve günümüzde TBMM'de sergilenen tarihi eserin yeniden Sivas'a kazandırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, tamamlanmasının ardından hazırlanan replikanın Sivas Valiliği'ne teslim edilmesi planlanıyor. Böylece eserin Sivas halkı ve kenti ziyaret eden vatandaşlarla yeniden buluşturulması hedefleniyor. Halının hazırlık süreci kapsamında ise öncelikle grafik tasarım atölyesinde görev yapan öğretmenler tarafından eserin vektörel çizimleri hazırlandı. Ardından resim öğretmenleri tarafından tek tek karelenerek dokuma işlemine uygun hale getirildi. Yaklaşık dört ay süren paftalama çalışmalarının ardından dokuma sürecine geçildi. Yaklaşık 6-7 aydır devam eden çalışmalar kapsamında halı, Sivas halısı standartlarına uygun şekilde 10 santimetrede 60 ilmek olacak biçimde ve tamamen doğal kök boyalarla renklendirilen yün iplerle dokunuyor. Halının karelenmesinden iplerin boyanmasına ve dokuma sürecine kadar tüm aşamalar el işçiliğiyle gerçekleştiriliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Gevher Gümüşer, halıyı ziyaretçiler ile buluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Buradaki amacımız, aynı halının replikasını hazırlayarak Sivas Valiliğinde yeniden kamuoyuyla, halkla ve Sivas'a gelen ziyaretçilerle buluşmasını sağlamaktır" dedi.

"Halının replikası ile tekrar yaşatılması için çalışıyoruz"

Gevher Gümüşer, bu halının yalnızca sanatsal dokuma eseri olmadığını ve güçlü mesajlar veren tarihi bir belge olduğunu belirterek, "Misak-ı Milli Halısı, 1923 yılında Darüleytam öğrencileri tarafından dokunarak Sivas Mebusu Ziya Bey tarafından TBMM'ye takdim edilmiştir. Enstitümüzde çalışan dokuma ustaları tarafından, aradan geçen 103 yıl sonra yeniden dokunarak kamuoyuna kazandırılmaktadır. Misak-ı Milli Halısı yalnızca sanatsal bir dokuma eseri değildir. Aynı zamanda güçlü mesajlar veren tarihi bir belgedir. Eserde yer alan Türkiye ve Sivas vilayet haritaları, Ankara vurgusu, Rumi 23 Nisan 1336 tarihi, Milli Mücadele ruhu ve dönemin bağımsızlık anlayışı güçlü bir biçimde yansıtılmaktadır. Bu halının yapım süreci, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından fotoğrafının kurumumuza gönderilmesiyle başlamıştır. Eser, Sivas için büyük bir gurur ve onur kaynağı olup Birinci Meclis'te yer almaktadır. Ancak Sivas'taki Darüleytam öğrencileri tarafından dokunup Sivas Valiliğine takdim edildiği için, halının replikasının yeniden Sivas'ta bulunmasını, Sivas'a gelen ziyaretçiler tarafından görülmesini ve kamuoyunda tekrar yaşatılmasını istedik" dedi.

"Dokuma atölyemizde hayata geçirildi"

Gümüşer, halının tek tek karelenerek dokumaya hazır hale getirildiğini söyleyerek, "Halımızın çalışmaları öncelikle grafik tasarım atölyemizde görev yapan öğretmenlerimiz tarafından vektörel çizimlerinin hazırlanmasıyla başladı. Daha sonra resim öğretmenimiz tarafından tek tek karelenerek dokumaya hazır hale getirildi. Bu halının paftalarını kurumumuzda kendimiz hazırladık. Her kare bir ilmek olacak şekilde çalışmalar yapıldıktan sonra dokuma atölyemizde hayata geçirildi. Halının karelenmesi ve paftalara dönüştürülmesi yaklaşık dört ay sürdü. Kareleme işlemi devam ederken, bir yandan da tamamlanan bölümlerin dokumasına başlandı. Şu anda yaklaşık 6-7 aylık zorlu bir süreç sonucunda halının dokuma çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

"Tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilmektedir"

Halının paftalanmasında grafik programları kullanmadıklarını ifade eden Gümüşer, "Halımız, Sivas halısı standartlarına uygun olarak 10 santimetrede 60 ilmek bulunan ve tamamen doğal kök boyalarla boyanmış iplerle dokunan yün bir halıdır. Normalde bu tür halıların paftalanmasında bilgisayar grafik programlarını kullanamıyoruz. Çünkü bu süreçte dokuma bilgisine sahip kişilerin görev alması gerekiyor. Bu işlemi yapacak kişilerin hem dokuma konusunda bilgi sahibi olmaları hem de kareleme ve resim alanında kendilerini geliştirmiş olmaları gerekiyor. Bu nedenle çalışmayı yürüten arkadaşlarımız hem dokuma bilgisine sahip hem de resim ve kareleme konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. Halının karelenmesinden başlayarak iplerin boyanması ve dokunmasına kadar tüm süreç tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilmektedir" diye konuştu. - SİVAS