MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı - Son Dakika
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MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı

02.03.2022 16:00
MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ), 140. yılı mart ayı boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ), 140. yılı mart ayı boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kutlama programı kapsamında, Fındıklı'daki üniversitenin Sedad Hakkı Eldem'in tasarımı doğrultusunda aslına döndürülerek yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kütüphanenin açılışına şair Edip Cansever'in oğlu Ömer Cansever de katıldı. Cansever ailesi, kütüphaneye şairin kitaplarından bir kısmının yanı sıra kitaplığı, masası, gözlüğü, bazı el yazısı notları ve daktilosunu bağışladı.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphaneyi ilk gördüğünde gerçekten üzüldüğünü belirterek, "Bizim öğrencilerimiz böyle bir kütüphaneye layık değil diye düşündüm. Şimdi çok kıymetli destekçilerimizle birlikte onlara layık bir altyapı kurduk. Daha uzun süre açık olmasını da sağlayacağız." dedi.

MSGSÜ'de 'Edebiyat Müzesi' kurmak istiyoruz

Kütüphaneleri canlı tutmanın önemine değinen Elçi, kütüphaneyi, çeşitli etkinliklerle yaşayan bir mekan haline getireceklerinin altını çizdi.

Handan İnci Elçi, Edip Cansever'in yanı sıra önemli edebiyatçıların yolunun MSGSÜ'den geçtiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

" Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Haşim, Cevdet Kudret ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi, burada bir zamanlar çok önemli isimlerin bulunduğunu görüyoruz. Kütüphanemizi tekrar canlandırırken bu mirastan izlerin yeni nesillerle buluşması bizi de heyecanlandırıyor. İnşallah ileride Edip Cansever gibi, gelecek yeni bağışlarla köklü kurumumuza bir edebiyat müzesi kazandırabiliriz."

"Burası artık benim evim gibi olacak"

Edip Cansever'in oğlu Ömer Cansever ise babasından kalan değerli ürünlerden ayrılmanın manevi olarak zor bir karar olduğunu aktararak, "Babam gençleri çok severdi. Birey ve insan temasını şiirlerinde de çok vurgulamıştır. Gençlerin mutluluğu, özgürlüğü onun için önemliydi. MSGSÜ güzide kurumlarımızdan bir tanesi olduğu için, Cansever'in hatırlanması bakımından doğru olacağını düşündük." dedi.

Cansever, kütüphanedeki özel bölümde babasına ait eserlerin yer aldığına dikkati çekerek, "Burası artık benim evim gibi olacak. Burayı daha da güzelleştireceğim. Daha değerli bazı eşyaları da getirmek istiyorum. Böylelikle bu mirası edebiyatseverlerle buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Kütüphanenin yenilenmesine sundukları katkılardan dolayı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Ahşap Ürünler Sanayi A.Ş. temsilcilerine etkinlik sonunda plaket takdim edildi.

Tören, sevenlerinin Cansever'in şiirlerini seslendirmesiyle son buldu.

Mart ayı boyunca devam edecek etkinlikler, 31 Mart'ta İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde yıllardır sergilenmeyen Osman Hamdi Bey'in tablolarından oluşan serginin açılışıyla son bulacak.

MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı
MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı
MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı
MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MiSGSÜ'nün 140. yılı kutlamaları, yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışıyla başladı - Son Dakika
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