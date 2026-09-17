MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, İspanya\'daki koro festivaline kabul edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çoksesli Gençlik Korosu, 22-26 Ekim 2026 tarihlerinde İspanya'nın Barselona ve Calella şehirlerinde gerçekleştirilecek 'Sing for Gold-World Choral Cup' festivaline yarışmacı koro olarak kabul edildi. Koro, festival kapsamında düzenlenecek 'Music & Light' konserine de sanat komitesi tarafından özel olarak davet edildi.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, uluslararası bir organizasyonda Üniversiteyi ve Muğla'yı temsil etmeye hazırlanıyor.

Koro, 22-26 Ekim 2026 tarihlerinde İspanya'nın Barselona ve Calella şehirlerinde gerçekleştirilecek "Sing for Gold - World Choral Cup" festivaline sanat komitesi tarafından yarışmacı koro olarak kabul edildi. Festival kapsamında farklı ülkelerden koroların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde yer alacak MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, yarışma repertuvarında ulusal ve uluslararası eserlerin yanı sıra Muğla yöresinden çok seslendirilmiş türküleri de seslendirecek.

'Music & Light' konserine özel davet

MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, yarışma programının yanı sıra 23 Ekim 2026 tarihinde saat 21.30'da Calella'da gerçekleştirilecek "Music & Light" konserine de sanat komitesi tarafından özel olarak davet edildi. Seçkin toplulukların yer alacağı konserde koro ayrıca performans sergileyecek.

Koronun uluslararası festivale katılımıyla MSKÜ'nün ve Muğla'nın uluslararası sanat platformunda temsil edilmesinin yanı sıra, öğrencilerin farklı kültür ve sanat çevreleriyle etkileşim kurmaları ve uluslararası düzeyde sanatsal deneyim kazanmaları amaçlanıyor. Bu yönüyle faaliyet, öğrencilerin sanatsal ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir eğitim ve kültürel etkileşim süreci niteliği de taşıyor.

Sanatsal deneyim bilimsel araştırmayla da ele alınacak

Koronun uluslararası festival deneyimi aynı zamanda bilimsel bir araştırma çerçevesinde değerlendirilecek. Proje kapsamında öğrencilerin uluslararası koro deneyimi sürecinde yaşadıkları kültürlerarası etkileşim, sanatsal deneyim ve öz-yansıtma süreçlerinin incelenmesi planlanıyor.

Proje ekibinde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hamit Yokuş, Doç. Dr. Tuba Yokuş, Doç. Dr. İsmail Sınır ve Öğr. Gör. Özlem Aslan yer alıyor. Proje fikrini geliştiren ekip, uluslararası katılıma ilişkin çalışmaların ve faaliyet sürecinin planlanmasını yürütüyor.

MSKÜ çoksesli gençlik korosu

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşuyor. 2012 yılından bu yana Öğr. Gör. Özlem Aslan şefliğinde çalışmalarını sürdüren koro, Muğla'da ve farklı illerde gerçekleştirilen çok sayıda sanatsal etkinlik ve konserde yer alırken, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyor.

Farklı dönem ve stillerden çoksesli koro eserlerini repertuvarında bulunduran MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, İspanya'daki yarışma programında ulusal ve uluslararası eserlerin yanı sıra Muğla yöresinden çok seslendirilmiş türkülere de yer vererek Muğla'nın kültürel mirasını uluslararası bir sanat platformuna taşıyacak.