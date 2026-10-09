MTÜ ve Battalgazi Belediyesi\'nin fotoğraf yarışmasında 6 katılımcı ödül aldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Battalgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Karelerde Kültürel Mirasın İzleri: Malatya" Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf sanatı aracılığıyla belgelemeyi amaçlayan yarışmada, üniversite ve serbest kategorilerinde altı katılımcı ödül almaya hak kazandı.

MTÜ Kenan Işık Amfisi'nde 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen ödül törenine Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ünver, MTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan ve Prof. Dr. İlhan Erdem, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hamit Süha Hotar, Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ercan, Battalgazi Belediyesi Kent Tarih ve Tanıtım Müdürü İbrahim Ethem Yazıcı, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Konuk ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kültürel mirasın belgelenmesinde fotoğrafın önemi vurgulandı

Açılış konuşmasında Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci, üniversitenin ürettiği bilimsel, kültürel ve sanatsal birikimi kentle buluşturma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliğin önemine değindi. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile Battalgazi Belediyesinin iş birliğinde hayata geçirilen yarışmanın Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin belgelenmesine katkı sunduğunu belirten Çiftci, yaklaşık dört aylık hazırlık ve uygulama sürecinin ardından ortaya çıkan fotoğraf çalışmalarının kültürel miras açısından değer taşıdığını ifade etti.

"Fotoğraflar Geçmiş ile gelecek arasında bağ kuruyor"

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ünver, konuşmasında yerel yönetimlerin altyapı ve belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem verdiğini belirtti. Fotoğrafın geçmişi hatırlama ve kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarma bakımından önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Ünver, Malatya'nın tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından bu tür organizasyonların anlam taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında kentin geçmişteki mimari dokusuna da değinen Ünver, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya'nın yaşadığı değişim çerçevesinde fotoğrafla belgelemenin önemine işaret etti. Ünver, geçmişte kent yaşamının bir parçası olan yapıların ve mekanların hatırlanmasında görsel kayıtların önemli bir işlev üstlendiğini vurguladı.

"Her fotoğrafın bir hikayesi var"

MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan ise konuşmasında fotoğrafın yalnızca bir anı kaydetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda o ana ilişkin bir anlam ve hikaye taşıması gerektiğini belirtti. Yarışma kapsamında sergilenen eserleri değerlendiren Özkan, fotoğrafların günlük yaşamda fark edilmeyen ayrıntıları görünür kılabildiğine dikkat çekti. Malatya'nın farklı mekanlarının fotoğrafçıların bakış açılarıyla yeniden keşfedilebildiğini ifade eden Özkan, her tarihi yapının ve mekanın geçmişe ilişkin anlatacak bir hikayesi bulunduğunu dile getirdi.

Günümüzde cep telefonları aracılığıyla da değerli görsel kayıtlar oluşturulabildiğine değinen Özkan, fotoğrafın önemli anları ve kültürel izleri geleceğe taşıma potansiyeline vurgu yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Müzik bölümü öğrencilerinden dinleti

Protokol konuşmalarının ardından Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Program, yarışmada dereceye giren katılımcıların açıklanmasıyla devam etti.

Yarışmada dereceye girenler açıklandı

Malatya'nın tarihi mekanlarını, mimari ayrıntılarını, geleneksel el sanatlarını, gündelik yaşamını ve kültürel kimliğini yansıtan fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada iki kategoride ödüller sahiplerini buldu. Öğrenci kategorisinde Nazlı Akçadağ birincilik, Alperen Yavuz Koç ikincilik ve Harun Bayduz üçüncülük ödülüne layık görülürken, serbest kategoride Fatma Salt birinci, İbrahim Halil Ekin ikinci ve Ahmet Erdilek üçüncü oldu.