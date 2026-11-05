Muammer Karaca Tiyatrosu kasımda Yunan oyunu ve sihirbazlık gösterisini ağırlayacak - Son Dakika
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Muammer Karaca Tiyatrosu kasımda Yunan oyunu ve sihirbazlık gösterisini ağırlayacak

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Muammer Karaca Tiyatrosu, kasım ayı boyunca bağımsız tiyatro oyunları ve İBB Kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Programda Yunanistan'dan konuk ekibin 'Catastrophe/Kıyamet' oyunu, Kevin Spencer'ın çocuklara özel sihirbazlık gösterisi, konserler ve atölyeler de yer alacak.

Muammer Karaca Tiyatrosu, kasım ayı boyunca bağımsız tiyatroların oyunları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Kasım ayı programı kapsamında uluslararası konukları da sanatseverlerle buluşturacak mekanda Yunanistan'dan gelen konuk tiyatro ekibi "Catastrophe/Kıyamet" adlı oyunu sahneleyecek, Amerikalı sanatçı Kevin Spencer ise çocuklara özel sihirbazlık gösterisi sunacak.

Program kapsamında tiyatro oyunlarının yanı sıra Mert Pekduraner ile Aytaç Doğan, İsmail Tunçbilek ve Dorantes'in konserleri, sergi turları, söyleşiler ve atölyeler de gerçekleştirilecek.

Kasım ayı programında ayrıca "Leke", "Altın Kafes", "Bir Nora Evi", "Şakşakçılar", "Celile", "Karmakarışık", "Hayal Satıcısı", "Arche Dans Tiyatrosu" ve "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunları da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiKültür SanatYunanistanGüncelSon Dakika

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