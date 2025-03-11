Müdür Eroğlan'ın Sanat İle Dolu Okulu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Müdür Eroğlan'ın Sanat İle Dolu Okulu

Siirt'te okul müdürü Selami Eroğlan, duvarları resimlerle süsleyerek öğrencilere sanat sevgisi aşılıyor.

11.03.2025 11:16
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Siirt'te 49 yaşındaki Selami Eroğlan, müdür olarak görev yaptığı okulun duvarlarını yaptığı resimlerle renklendiriyor.

Eroğlan, ilkokulda resme olan ilgisini ve yeteneğini fark eden öğretmeninin yönlendirmesiyle amatör ressamlık yapan dayısının yanında resimler yapmaya başladı.

Kara kalem çizimler yaparak ve tabela yazıları yazarak yeteneğini geliştiren Eroğlan, üniversite eğitiminin ardından sınıf öğretmeni olarak atandığı okullarda da resimle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Siirt Mehmetçik İlkokulu'nda iki yıldır müdür olarak görev yapan Eroğlan???????, işinden arta kalan zamanlarda okulun iç ve dış duvarlarını resimlerle süslüyor.

Eroğlan, duvarlarına Galata Kulesi, çiçek, ağaç, manzara ve hayvan resimleri ile Siirt'in Tillo ilçesinde her yıl ekinoks günlerinde (21 Mart ve 23 Eylül) gerçekleşen "ışık hadisesi"ni tasvir eden resmi çizerek okulu adeta sanat galerisine dönüştürdü.

"Çocuklara sanat sevgisini aşılamaya çalışıyorum"

Selami Eroğlan, AA muhabirine, resim tutkusunun küçük yaşlarda başladığını, kardeşiyle Siirt'te amatör ressamlık yapan dayısının yanında resimler çizdiğini belirtti.

Kendisini bu alanda geliştirmek için çok çalıştığını, resme olan ilgisini öğrencilerine aktarmak için görev yaptığı okulların duvarlarına resimler çizdiğini anlatan Eroğlan, "Çalışmalarıma ilk olarak görev yaptığım okulun atölye duvarlarını süslemekle başladım. Ardından koridor duvarlarını, okulu dış cephesine kadar bu işi ilerlettim. Ailemde dayımın ve kardeşlerimin resme yeteneği var." dedi.

Eroğlan, öğrencilerin yaptığı resimlerden dolayı çok mutlu olduğunu gördüğünü, okula daha isteyerek ve mutlu geldiklerini gözlemlediğini ifade etti.

"Çocuklara sanat sevgisini aşılamaya çalışıyorum." diyen Eroğlan, okulun müdür yardımcısı Fereç Beşer'in de müzisyen olduğunu, öğrenciler için müzik alanında güzel etkinlikler gerçekleştirdiğini belirtti.

"Çocukların hayat sevincini artırıcı resimleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz"

Eroğlan, görev yaptığı her okulda bu resim çalışmalarını yaptığını anlatarak, resimlerinde genellikle yağlı boyayı tercih ettiğini söyledi.

Amacının öğrencilerin resme olan ilgisini artırmak, içlerindeki resim sevgisini geliştirmek olduğunu dile getiren Eroğlan, "Görev yaptığım her okulda güzel resim etkinlikleri yapıyorum. Eğitimi destekleyici, çocukların hayat sevincini artırıcı resimleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. İlimizin ve ülkemizin temel değerlerini yansıtan resimler de yaparak öğrencilerimizin ülkelerini ve şehirlerini tanımalarına yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Okulda müdür yardımcısı Fereç Beşer ise yapılan resimlerle okulun daha da güzelleştiğini belirtti.

Eroğlan'ın Allah vergisi bir sanat yeteneği olduğunu ifade eden Beşer, şunları kaydetti:

"Müdürümüz okulumuzun bütün alanlarında güzel resimler çizmekte. Ben de müzik derslerine girip öğrencilerimizle türküler söylüyorum, şiir dinletileri düzenliyorum. Bu etkinlikler akademik olarak çok iyi durumda olan okulumuzun sosyal ve sanatsal yönden de mükemmel bir yere gitmesini sağlamakta. Sanatsal çalışmalar herkesten destek görüyor. Resimleri gören öğrenciler mutluluklarını diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor."

Beşer, bu tür etkinliklerin velilerce de desteklendiğini ifade ederek, bu çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Öğrencilerden Berat Çelik de okulun duvarlarına resimler yapan okul müdürüne teşekkür ettiklerini belirterek, bu tür sanatsal çalışmaların okulu daha da güzelleştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

siirt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Müdür Eroğlan'ın Sanat İle Dolu Okulu - Son Dakika

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